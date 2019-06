Gianni Ciardo al festival de “Le Idi”di Andria

Ci sara’ anche il comico barese Gianni Ciardo alla v edizione del Festival delle arti espressive e delle diverse abilita’ “Le Idi”, evento ideato e organizzato dalla cooperativa sociale questa citta’ e dedicato al teatro, alla musica e alla realizzazione di prodotti artistici con il coinvolgimento di persone con disabilita’.

La sua presenza è confermata per la giornata di giovedi’ sera 13 giugno , terzo e ultimo giorno della manifestazione, quando a salire sul palcoscenico dell’auditorium monsignor di donna saranno prima gli ospiti del centro diurno della asl bat di andria con lo spettacolo “camere con svista”, e infine gli ospiti della rete riabilitativa di Andria e Trani della cooperativa sociale questa citta’ con lo spettacolo teatrale “zona paradiso”.

L’apertura del sipario e’ fissata per le ore 19.30.

Durante la serata, a porgere i saluti della diocesi di Andria ai presenti sua eccellenza mons. Luigi Mansi, il quale, anche quest’anno non ha voluto far mancare la sua benedizione per un evento dalla forte valenza sociale e culturale.

La tre giorni si aprira’ martedi 11 giugno alle ore 18.30 con la tavola rotonda “girotondo espressivo: l’arte e’ sociale?”, momento di riflessione e di analisi sulle prospettive e sulle modalità attraverso le quali si realizza la didattica teatrale nella disabilità, e al contempo, anche occasione di incontro tra le varie realtà che operano nel settore, finalizzato a promuovere e integrare socialmente le attività di associazioni e cittadini che si interessano di disabilità. Luogo dell’evento la biblioteca comunale G. Ceci.

Interverranno Pascal La Delfa, presidente dell’accademia nazionale teatro e arte nel sociale e presidente dell’associazione oltre le parole onlus, Michele Bia, regista e autore, Damiano Nirchio, attore, drammaturgo senza piume teatro, Annamaria Carella, presidente regionale f.i.t.a. (federazione italiana teatro amatori) puglia, Antonello Fortunato, responsabile associazione zenith.

Si parlerà di …efficacia della didattica teatrale nel trattamento delle diversità sociali, del ruolo dell’attore nel teatro che cura, di esperienze teatrali che si interfacciano con la disabilità, di impegno sociale profuso ai fini dell’integrazione sociale e culturale delle diverse abilità …e tanto altro.

Il giorno di mercoledi’ 12 giugno , invece, sara’ dedicato interamente alle rappresentazioni teatrali e musicali. a partire dalle ore 19.30 presso l’auditorium mons. di donna si succederanno quattro performance.

Ad aprire la serata i bimbi del centro aperto polivalente “lol” di Andria con lo spettacolo piccole emozioni.

Poi sarà la volta del gruppo teatrale composto dagli ospiti della “Crap Spinazzola”, facente capo alla cooperativa sociale questa citta’ e dai ragazzi del’associazione di volontariato “coloriamo insieme” in scena con che ca-caos meravigliao, tutti di Spinazzola.

Sono della citta’ di Trani invece il terzo e il quarto gruppo partecipante: quello composto dagli alunni della scuola secondaria statale di i grado “gen. e. baldassarre” e del secondo circolo didattico “Mons. Petronelli” con lo spettacolo il giornalino di gian burrasca; quello composto dagli studenti dell’istituto i.i.s.s. “aldo moro” con lo spettacolo l’essenziale e’ invisibile agli occhi.