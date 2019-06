Foggia – Econometria applicata nel settore Agri-food: la Summer School targata UniFg

La Summer School “Econometrics in Agricultural Sciences” promossa dall’Università degli Studi di Foggia e giunta alla sua seconda edizione, si propone di formare studenti universitari, dottorandi e professionisti che vogliano approfondire le conoscenze e abilità relativamente all’econometria applicata al settore agroalimentare.

“Il successo della prima edizione, attestato dalla partecipazione di discenti di oltre dieci nazionalità diverse, ha spronato a riproporre l’iniziativa, consci del contributo che essa fornisce allo sviluppo del territorio” – ha affermato il professore barlettano Fabio Santeramo, coordinatore della Summer School e docente di Economia e Politica Agroambientale. –

Intervista Professor Santeramo

La Summer School, frutto della collaborazione di diversi Dipartimenti dell’Università, offre un percorso didattico intensivo, di spiccato taglio internazionale, volto a trasmettere competenze tecnico-pratiche in materia di econometria applicata nel settore dell’Agri-food, e formare figure professionali altamente specializzate in ambito economico-agrario.

Le lezioni si svolgeranno in sessioni mattutine per approndimenti teorici e in sessioni pomeridiane prevalentemente dedicate ad aspetti pratico-operatovi. L’iniziativa avrà luogo, dal 1 al 5 luglio 2019, presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente dell’Università di Foggia.

Il corso è riservato ad un numero massimo di trenta partecipanti.

La quota di registrazione (pari a 600 euro e ridotta per gli studenti universitari, ndr) consente la partecipazione a tutte le attività della Summer School.

Le registrazioni saranno accettate fino al 15 Giugno 2019 (per info su iscrizione e corsi: roberta.spinelli@unifg.it, ndr).”