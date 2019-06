Bisceglie – Esther Basile presenta “Oriana Fallaci Indomabile”

Una serata in cui arte, letteratura, storia, poesia si fonderanno in maniera originale e interessante informando, illustrando, raccontando ed emozionando. Parliamo della presentazione del libro “Oriana Fallaci Indomabile” edito da Homo Scrivens e scritto da Esther Basile, filosofa operante presso l’Istituto Italiano per gli studi filosofici di Napoli e past presidente della consulta regionale femminile della Campania per le pari opportunità. E’ anche giornalista, ideatrice e promotrice del festival della letteratura e saggistica “Alchimie e Linguaggi di donne” di Narni e presidente dell’associazione culturale Eleonora Pimentel Lopez de Leon. La dottoressa Basile fa parte del comitato dei diritti umani di Roma e della fondazione Basso.

L’iniziativa artistico-culturale, ideata dalle associazioni Il Cigno Bianco, Compagnia di Lettura L’Ora Blu, Laboratorio Sinergie e dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli, con il patrocinio della Città di Bisceglie, avrà luogo nella Sala degli Specchi di Palazzo Tupputi a Bisceglie, in via Cardinale Dell’Olio n. 30, sabato 15 giugno a partire dalle 18.

Introdurrà la serata e modererà gli interventi dei relatori Maristella Lupone, presidente dell’associazione “Laboratorio Sinergie”, speaker radiofonica e attrice teatrale. Interverranno Maria Antonietta Selvaggio, ricercatrice in Sociologia all’Università degli Studi di Salerno e direttrice della collana “Confini aperti” e vice presidente della Fondazione “Thetys-Museo del Mare” di Napoli, Mariateresa Gallo, docente di scuola primaria e promotrice di importanti sperimentazioni in campo scolastico e didattico, scrittrice, moderatrice e redattrice, e Maria Rosaria Rubulotta, medico, radiologo, oncologo all’Istituto Pascale di Napoli, esperta di fotografia e direttrice artistica del Festival di Narni per la Letteratura e la Saggistica al femminile, con video riprese e proiezioni. Letture a cura di Marco Melillo, vincitore del Premio “Iguana 2017” nella sezione Poesia Inedita e curatore di diverse rubriche di approfondimento di cinema, letteratura,musica, poesia su varie testate nazionali, e Zaccaria Gallo, poeta, drammaturgo, fondatore del Giardino dei Giusto di Tutto il Mondo a Bisceglie, vincitore del Premio “Iguana 2018” alla carriera e presidente dell’associazione “Ivo Scaringi” di Trani.

Nel corso della serata interventi musicali del Maestro Daniele De Palma, pianista e compositore, e del tenore Paolo Gadaleta. Le conversazioni letterarie sono affidate a Marta Maria Camporeale, presidente della Compagnia di Lettura “L’Ora Blu”, Esther Basile e Zaccaria Gallo. Saranno scandagliati testi di rilevante importanza storico-culturale come “Gli scugnizzi caracciolini” (ed. La città del sole) di Maria Antonietta Selvaggio, “L’ospite inatteso” (ed. Giovane Holden) di Gioconda Marinelli, naturalista, biologa, scrittrice e giornalista, e “Napoli senza riSerbo” (ed. La città del sole) di Slobodanka Ciric, tra le più note paroliere dei musicisti jugoslavi.

La serata si concluderà con la premiazione del Concorso Internazionale di Poesia “Tra Anima e Tempo”. L’ingresso è libero e gratuito.