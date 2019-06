Barletta – Convegno, “Trasporto ferroviario, potenziamento della linea Barletta- Roma”. Foto e Video interviste

Un dibattito incentrato sul trasporto ferroviario a media e lunga percorrenza nel nostro territorio, con un focus sul potenziamento della linea Barletta-Roma. È stata l’iniziativa voluta e organizzata dal Senatore barlettano del Movimento 5 stelle Ruggiero Quarto che ieri sera, venerdì 14 giugno 2019, ha dato luogo ad un incontro presso il Laboratorio Urbano Gos sito in viale Marconi a Barletta.

Insieme al Sen. Quarto, erano altresì presenti il deputato Emanuele Scagliusi (capogruppo M5S alla Commissione Trasporti della Camera) e il Sindaco di Barletta Cosimo Damiano Cannito.

Da lunedì 10 giugno, i cittadini barlettani , dell’intera provincia e dei paesi limitrofi (ad esempio Cerignola, Molfetta, Corato e Terlizzi ) un bacino d’utenza di oltre 500.000 persone, possono usufruire di un ulteriore Frecciargento per e da Roma, che finora attraversava senza sosta la stazione di Barletta.

Una fermata, che consentirà di raggiungere la capitale entro le 10.00 di mattina e di rientrare a Barletta alle 22.17, partendo da Roma alle 19.03.

È importantissimo investire su questa tipologia di trasporto, i vantaggi si esprimono anche in termini di impatto ambientale. Basti pensare che la riduzione di gas serra usando il treno, rispetto ad automobile ed aereo, si attesta intorno al 66% e 76%.” – si legge nella nota che annunciava l’incontro –

Ha parlato di mobilità sostenibile, il deputato Emanuele Scagliusi, evidenziando lo stanziamento ( da parte del ministero dei trasporti e di RFI) di 13 miliardi di euro per lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie dell’intero territorio nazionale e di ulteriori 6 miliardi di euro (così come previsti dalla legge di bilancio) per l’innovazione delle stesse.

Mentre a livello locale i lavori per la linea Bari- Napoli andranno a dimezzare i tempi di percorrenza, l’elettrificazione della Barletta – Canosa di Puglia consentirà una maggiore efficienza e sostenibilità ambientale, infine la velocizzazione della Lecce – Bologna permetterà un risparmio di 60 minuti circa dei tempi di percorrenza. Maggiori dettagli nel video che segue :

“Questo treno che fermerà a Barletta è l’ex “no stop” che partiva da Bari per Roma senza fermate intermedie. È previsto un risparmio di circa mezz’ora su un viaggio delle durata di 3 ore. – ha poi aggiunto il sen. Quarto –

Andando a delineare i passaggi istituzionali, resisi necessari per poter conseguire tale obiettivo, il senatore del M5S ha descritto il coinvolgimento del ministro competente e della commissione trasporti ( l’ottava al Senato), l’ interfacciarsi con il MIT (ministero infrastrutture e trasporti) e l’incontro ad hoc con Trenitalia.

Quali sono le ricadute positive per il territorio? La risposta è nella seguente videointervista (minuto 2:54)

Il sindaco Cannito ha poi ringraziato il senatore concittadino per l’impegno mostrato in merito al potenziamento della linea Barletta- Roma. “Ma per il dragaggio del porto, per le ZTL e per l’ex mattatoio (nel quale con molta probabilità verrà istituita la nuova sede del comando provinciale dei vigili del fuoco) cosa possiamo fare? – ha chiesto il sindaco rivolgendosi ai due parlamentari- “Si tratta di opere per le quali Barletta attende ancora un’autorizzazione da Roma” – ha poi precisato il primocittadino –

Cannito ha successivamente fatto cenno alla questione “ferrotramviaria” che sta ostacolando i lavori di via Andria e di via Vittorio Veneto per ciò che concerne la rimozione dei passaggi a livello ( di cui anche il comico Pinuccio ne ha fatto un servizio su ” Striscia” nei giorni scorsi)

Quarto, replicando al primo cittadino, ha sostenuto: “Nonostante il nostro impegno, a Roma non abbiamo la bacchetta magica, anche se la questione “Ferrotramviaria” fa parte della mia agenda politica –

Dora Dibenedetto