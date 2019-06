Emergenze agricole, le agevolazioni per i danni da maltempo del 2018

Il ministero delle politiche agricole ha emanato il decreto di declaratoria per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei territori della Regione Puglia dal 26 febbraio all’1 marzo del 2018.

A seguito della conversione in legge del decreto “Emergenze agricole”, sulla base della proposta della Regione Puglia di declaratoria degli eventi avversi, saranno applicate nei territori danneggiati dagli eventi atmosferici avversi, le provvidenze del fondo di solidarietà nazionale.

Il lungo elenco interessa moltissimi comuni di gran parte della regione tra cui anche il Comune di Trani.

Le agevolazioni che potranno essere attivate dai soggetti interessati sono le seguenti:

– contributi in conto capitale per ristornare il danno accertato;

– prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell’anno in cui si è verificato l’evento dannoso e per l’anno successivo, da erogare a tasso agevolato;

– proroga delle operazioni di credito agrario (comprese eventuali rate Ismea);

– esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l’evento;

– agevolazioni di carattere fiscale.

Gli uffici comunali sono a disposizione degli interessati per fornire chiarimenti.