Barletta – Via Scuro: disposta la nuova segnaletica stradale

Con ordinanza dirigenziale dell’Ufficio Tecnico del Traffico è stata disposta l’istituzione, in via Scuro, nel tratto stradale compreso tra via dell’Industria e via Trani, della segnaletica funzionale all’accesso dei mezzi destinati al trasporto merci alle attività produttive della zona.

Il provvedimento accoglie la richiesta avanzata dalla società “Buzzi Unicem” S.p.A. che lo scorso aprile aveva comunicato all’Amministrazione comunale la disponibilità a modificare la percorribilità dei mezzi in entrata e in uscita dallo stabilimento attraverso il varco presente in via Scuro, di prossima attivazione e il cui accesso sarà, appunto, disciplinato dalla nuova segnaletica stradale.



Si punta così a mitigare le criticità che caratterizzano la circolazione veicolare in via Trani dopo l’apertura del cantiere per la realizzazione delle opere sostitutive dei passaggi a livello di via Andria e via Vittorio Veneto.