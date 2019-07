Barletta – IV Piano sociale di Zona, incontro con la cittadinanza per riprogrammare gli interventi

L’Amministrazione comunale intende proseguire l’attività mirata all’aggiornamento del Sistema integrato di interventi e servizi sociali sul territorio, secondo i principi e le finalità definiti dalla legge regionale n.19/2006 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”.

Pertanto, giovedì 4 luglio alle ore 17.00, presso la Sala conferenze del Castello, è stata organizzata una assemblea, aperta alla cittadinanza, nonché ai rappresentanti degli enti pubblici e privati e delle organizzazioni del terzo settore, per dare attuazione ai percorsi partecipativi volti a concertare una riprogrammazione di interventi e azioni per l’anno 2019 del Piano sociale di zona 2018-2020 che sia il più possibile inclusiva e condivisa.

Si ricorda che la legge regionale citata (n. 19/2006) disciplina il sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia, al fine di garantire la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione e i diritti di cittadinanza, operando per prevenire, eliminare o ridurre gli ostacoli alla piena inclusione sociale derivante da condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociale e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

locandina piano sociale