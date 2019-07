“Andria Bene in Comune”: al via la due giorni di talk, aperitivi e concerti in piazza Catuma

Si lavora da questa mattina per allestire in piazza Catuma la tenda che accoglierà la due giorni di eventi di “Andria Bene in Comune”. S’inizia stasera, mercoledì 10 luglio, alle 19:30, con un talk moderato dal giornalista Luca Ciciriello, che vedrà protagoniste tre giovani realtà del panorama andriese: iBicipedi, Bamboocolic e Ret’Attiva.

“Dopo un decennio di crescita, da tre anni a questa parte la popolazione andriese sta diminuendo – commentano gli organizzatori.

Fra le cause c’è il fatto che non si fanno più abbastanza figli e che i giovani continuano a emigrare. Ma noi crediamo che i giovani, all’interno di una comunità, siano un bene comune da preservare, ecco che la prima serata è tutta dedicata a loro. Grazie agli interventi di Giovanni Prezioso, Domenico Pastore, Lucia Colasuonno, ci ritroveremo faccia a faccia con le storie di ragazze e ragazzi andriesi che sono partiti dal Sud e poi sono tornati, o che non se ne sono mai andati, e hanno trovato in una loro idea la motivazione per restare. Riuscendoci”.

La serata proseguirà alle 21:00 con un aperitivo a cura de “iBicipedi”, preparato sulla loro nuova ciclocucina e poi, alle 21:30, con la proiezione di “Vado Verso Dove Vengo”. Da New York ad Aliano, da Londra a Castelmezzano, il docufilm raccoglie storie di vita e voci di esperti per narrare il senso del partire e il senso del restare, gli abbandoni e i ritorni nei paesi del Sud Italia, dove emigrazione e spopolamento sono grandi emergenze da risolvere.

Giovedì 11 luglio, sempre alle 19:30, sarà la giornalista Marilena Pastore a moderare il talk che vedrà protagonisti l’Assessore al Comune di Brindisi, Roberto Covolo e l’Assessora al Comune di Ruvo, Monica Filograno.

“Gestire i beni pubblici a livello municipale in maniera generativa, trasparente, partecipata, è assolutamente fattibile – spiegano i promotori di “Andria Bene in Comune.

Perché la cosa fosse chiara abbiamo invitato chi l’ha fatto davvero: dunque Roberto Covolo e Monica Filograno. Entrambi, in qualità di assessori dei rispettivi comuni, sono stati artefici di progetti di riqualificazione che hanno restituito ai cittadini parti di città che si cedevano perse. E il bello è che ciò non è successo in Trentino o in Valle D’Aosta, ma in realtà molto simili e vicine a quella andriese”.

Alle 21:00 dopo un piccolo rinfresco conviviale la due giorni di eventi si concluderà con l’esibizione live de “I Caroselli”, band potente e coinvolgente a cui difficilmente si potrà restare indifferenti.

L’ingresso per tutti gli eventi è libero. Un’occasione per vedere per due giorni la piazza più importante di Andria (ri)vivere e con essa, si spera, tutta la città. Un’occasione a cui non mancare.