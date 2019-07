Trani – L’ ex consigliere Nicola Lapi lascia la sua città in festa

Uomo buono e generoso, un galantuomo prestato alla politica. Così vogliamo ricordare Nicola Lapi, 59 anni consigliere comunale di Trani, ed ex assessore allo sport e turismo durante l’amministrazione Tarantini.

Lapi si è spento stamattina all’ospedale di Bisceglie, dopo una lunga malattia. Un uomo impegnato dal punto di vista imprenditoriale sia sociale e sportivo. Volontario dell’Unitalsi. Lascia la moglie, Magda, e due figli, Riccardo e Saverio.

La salma resterà nell’obitorio dell’ospedale di Bisceglie e poi sarà trasferita a Palazzo Palmieri a Trani dove verrà allestita la camera ardente.

Lapi lascia Trani in un momento in cui la citta è in festa, forse perché vuole essere ricordato cosi