Il maltempo flagella l’agricoltura della Bat. La nota del C.L.A.A.

Il maltempo colpisce ancora le produzioni agricole della provincia BAT.

Il C.L.A.A. (Comitato dei Liberi Agricoltori Andriesi) registra ancora una volta i danni causati dal maltempo nelle campagne della provincia BAT (Barletta, Andria, Trani). La contrada Zezza, in agro di Canosa di Puglia, è stata totalmente colpita dalla grandine con perdita totale del raccolto di pesche e uve da vino.

Il consigliere Per. Agr., Zagaria Natale, afferma: “Dopo la devastante grandinata che si è verificata nel pomeriggio di mercoledì 10 luglio scorso, ho raggiunto gli agricoltori della contrada Zazza in agro di Canosa di Puglia per constatare i danni causati dal maltempo, verificando sul posto la totale perdita di produzione del raccolto. In pochi minuti le aziende agricole della zona Zazza hanno visto sparire il lavoro dell’intero anno; i vigneti anch’essi compromessi dal maltempo.

Nell’agro di Andria – continua Zagaria – si registrano in parecchie contrade caduta di olive colpite dalla grandine con perdite da 1 a 5 kg di olive a pianta, che non è poco.

Il presidente, Nicola Losito, aggiunge: “E’ evidente la tendenza alla tropicalizzazione del clima con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, grandine di maggiore dimensione, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici significativi che compromettono le coltivazioni nei campi con costi per oltre 2 miliardi di euro in un decennio, tra perdite della produzione agricola regionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne.

Di fronte a tutto questo ci aspettiamo reazione fortissime ma per il momento prevale l’indifferenza di molti, di tanti, di troppi“.