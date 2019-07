“Apulia Best Brand Awards”: tra i premiati della II edizione anche l’imprenditore Giuseppe Pierro

Si terrànella splendida cornice dello, la seconda edizione dievento voluto e organizzato da Riccardo Di Matteo, andriese doc e presidente di Sinergitaly, che ha promosso il prestigioso riconoscimento.

Diverse le eccellenze pugliesi, che nei vari ambiti si sono distinte e che hanno portato il nome della Puglia alto nel mondo, a cui verrà consegnato il premio.

Tra loro anche Giuseppe Pierro, barlettano d’origine e tranese d’adozione, amministratore unico della casa editrice AdMaiora, imprenditore di successo, presidente di Ops, l’osservatorio per le politiche sociali, la famiglia e la sicurezza e di fresca nomina di “Ambasciatore di Pace nel mondo”.

Tutto ha inizio da AdMaiora, una realtà presente sul territorio da 18 anni e che nel tempo si è ingrandita e si è arricchita, contando oggi 100 dipendenti e quattro sedi operative (Trani, Trinitapoli, Corato e Roma) e una di prossima apertura anche a Canosa.

“Sono orgoglioso di questo premio perché viene da Trani, città che mi ha adottato, dove 18 anni fa ho deciso di lavorare, investire in termini economici e professionali e anche di viverci – ha spiegato Giuseppe Pierro – La mia casa editrice ha sempre cercato di avere contenuti e prodotti di livello. Credo che l’unica cosa che sia mancata negli anni sia stata una corretta e forte comunicazione.

Da un paio d’anni, però, oltre ai contenuti abbiamo anche questo. Ritengo che la comunicazione sia importante e oggi più che mai apra a percorsi che si possono rivelare inaspettati e fruttuosi. I risultati li noto ogni giorno e sono certo che tutte queste attestazioni di stima e affetto, arrivino anche perché oggi l’Italia ci conosce attraverso un lavoro di ufficio stampa serrato, che promuove ciò che facciamo e ciò che garantiamo alle nostre lavoratrici.

Per questo – ha concluso Pierro – condividerò questo riconoscimento con tutto il mio staff che quotidianamente mi segue e lavora con me”.

Durante la serata ci sarà la presentazione delle nomination per Washington. L’evento, infatti, rappresenterà di fatto una selezione ufficiale per il successivo Premio Eccellenza Italiana, giunto alla 6a edizione, in programma a Washington il prossimo 19 ottobre.

Ad occuparsi della selezione, un comitato scientifico che valuterà singolarmente ogni caratteristica dei candidati allo speciale riconoscimento.