BARLETTA – Apertura straordinaria serale del sito “Canne della Battaglia”: venerdì 19 luglio

Nell’ambito delle aperture straordinarie serali indette dal MiBAC in tutti i luoghi della cultura statali, venerdì 19 luglio 2019, la Direzione del Polo Museale della Puglia e la Direzione di Canne della Battaglia presentano un programma articolato di attività e l’interessante conferenza sugli Itinerari Culturali.

Nel 2019, anno del turismo lento, sono state attivate strategie per la valorizzazione dei territori meno conosciuti dal turismo internazionale, rilanciandoli in chiave sostenibile con esperienze di viaggio innovative, dagli itinerari culturali, ai cammini, alle ciclovie; un turismo sempre più diffuso per riscoprire itinerari tematici, memorie, conoscenza, elementi di condivisione, alla ricerca di nuovi modelli di turismo e di un nuovo rapporto tra l’uomo e il patrimonio culturale e naturale che lo circonda.

La Regione Puglia ha avviato diversi interventi di valorizzazione e promozione dei principali cammini storici in Puglia, ha costituito il Comitato Regionale dei Cammini e degli Itinerari Culturali ed ha approvato l’estensione della Via Francigena del sud. Si sta operando anche per l’inserimento di Canne della Battaglia nella rete costituita dalla Rotta dei Fenici.

Dell’importanza degli itinerari e cammini per lo sviluppo del turismo nel territorio e nella regione, parleranno venerdì 19 a Canne della Battaglia, Paolo Ponzio e Angelofabio Attolico, dopo l’introduzione al tema di Miranda Carrieri, direttore della sede.

Di seguito il programma:

Ore 16:30 – Io sono il fiume, Laboratorio didattico per ragazzi dai 7 agli 11 anni a cura dell’Associazione Mirabilia. Per info e prenotazioni tel. 333 8975155

Ore 17:30 – Visita guidata a cura dell’Associazione The Walkers. Per info e prenotazioni tel. 320 4662920

Ore 18:30 – Conferenza su “Gli itinerari culturali di Puglia tra archeologia, storia e turismo”, interventi di Miranda Carrieri, Direttore di Canne della Battaglia, Paolo Ponzio, Coordinatore del Piano Strategico della Cultura 2017-2025 della Regione Puglia

Angelofabio Attolico – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio – Regione Puglia

Ore 20.30 – La Battaglia in 3D, presentazione in 3D del video Apud Cannas. Prenotazione necessaria al n. 0883 510993

Per maggiori informazioni:

Antiquarium di Canne della Battaglia

Strada Provinciale 142 Perazzo, 76121 BARLETTA

pm-pug.museocannedellabattaglia@beniculturali.it

Tel. 0883 510993

FB: Canne della Battaglia Antiquarium e Parco Archeologico, Twitter: @ArcheoCanne, Instagram @cannedellabattaglia

Il sito di Canne della Battaglia è aperto dal giovedì alla domenica dalle ore 10,00 alle 19,00 nel periodo estivo (ultimo ingresso alle ore 18,15); chiuso nella seconda domenica del mese, nei giorni che la precedono si effettua l’apertura dal mercoledì al sabato.