“Barletta che spettacolo” presentato il cartellone di eventi dell’estate barlettana. Foto

Ammonta a circa 60 mila euro il budget destinato al cartellone di eventi dell’estate barlettana intitolato “Barletta che spettacolo”.

E’ quanto è emerso dalla conferenza stampa tenutasi nel tardo pomeriggio di oggi 18 luglio 2019 presso la sala giunta del Comune di Barletta, alla quale hanno preso parte il sindaco Cosimo Cannito, il vicesindaco nonché assessore alle attività produttive Marcello Lanotte e la dirigente comunale afferente al settore Cultura Santa Scommegna

“Sarà un’ estate barlettana ricca di eventi (53 in totale) – ha affermato il vicesindaco Lanotte – molti dei quali gratuiti e in periferia, cosi come avevamo preannunciato in campagna elettorale, perché la vera estate barlettana si misura quest’anno dopo un anno di amministrazione Cannito. Il cartellone di eventi “Barletta che spettacolo” si pone l’obiettivo di soddisfare tutte le richieste giunte dopo la pubblicazione della manifestazione di interesse da parte del Comune, considerando anche i sacrifici di cassa a cui abbiamo dovuto far fronte. Un ruolo importante – ha sottolineato Lanotte – verrà svolto da due luoghi simbolo della città: uno più antico ma con un messaggio preciso come quello che emana la villa Bonelli, e un luogo nuovo che è il Parco dell’Umanità. Entrambi situati in periferia e che faranno da sfondo a spettacoli di animazione, musicali, teatrali, di satira e cabaret.

Ci dispiace non aver potuto accontentare tutti coloro che hanno risposto alla nostra manifestazione di interesse, ma è evidente che la caratteristica del bando era “leggera ”dunque allegra e non impegnata, ma con la stagione teatrale e con tutte le iniziative che contraddistinguono il contenitore culturale per antonomasia della città di Barletta, ossia il teatro Curci, siamo convinti che si troverà il modo di riproporre anche gli eventi “più impegnati” o comunque di maggior spessore culturale”

Dopo gli eventi estivi ritornerà finalmente il certame della famosa disfida – ha poi chiosato il vicesindaco – cosi come promesso dallo stesso sindaco Cannito durante la Disfida del settembre 2018 portata alla Bit di Miliano e che probabilmente ci riserverà una sorpresa con le mini crociere di lusso; infatti presumibilmente riusciremo in quella data (settembre 2019) ad accogliere i primi visitatori; la nostra non è una promessa ma è una possibilità che trova uno spiraglio dopo sedici anni con un impegno notevole da parte di questa amministrazione”

Un mese e mezzo di eventi, da questa sera e fino al primo settembre prossimo, attività di animazione e spettacolo, rassegne musicali e di cabaret all’aperto, cinema al castello, teatro in vernacolo e proposte per i più piccoli, ma anche manifestazioni sportive e musica dal vivo che animeranno, valorizzandoli e rendendoli fruibili, spazi e monumenti pubblici, dal centro alla periferia, come la piazza d’armi del castello, il fossato, i giardini e l’anfiteatro, Palazzo Della Marra ma anche Villa Bonelli e il Parco dell’Umanità.

Sono 53 le serate (come su citato) e gli eventi previsti nel cartellone dell’estate barlettana 2019, “Barletta che spettacolo!”, più la rassegna cinematografica al castello, dal 27 luglio al 25 agosto, nella piazza d’armi. Per la stragrande maggioranza degli eventi è previsto l’ingresso libero e gratuito. Oltre al cinema all’aperto tornano le fiabe e i racconti per i bambini; la musica, quella classica, pop e tradizionale, non solo nelle piazze e nei monumenti, ma anche quella dei grandi concerti nel fossato del castello, con i nomi più importanti della musica leggera italiana, da Fiorella Mannoia a Il Volo, Levante, ma anche la grande opera lirica e con uno dei più noti dj del panorama internazionale, il toscano Ilario Alicante.

Il cartellone, a cura dell’Amministrazione comunale, ha recepito le proposte arrivate sulla base di una indagine esplorativa bandita alla fine del mese di maggio scorso, in modo da coinvolgere la città e la comunità non solo nella fruizione degli eventi estivi ma anche nella sua articolazione. Nella scelta, così come previsto nel bando, si è tenuto conto delle proposte nella loro capacità attrattiva, dell’economicità e della capacità di valorizzazione dei luoghi e dei monumenti cittadini. – si legge invece nella nota diffusa da Palazzo di Città –

Il nostro bando ha accolto 48 proposte anche se il nostro budget è un tantino risicato –ha invece dichiarato il sindaco Cannito – “Barletta sarà come un palcoscenico con spettacoli non solo nei luoghi canonici ma anche nei parchi e nelle ville, dal centro alla periferia. Un palcoscenico per un’offerta artistica articolata e ricca, fatta di eventi e spettacoli di ogni genere e per tutti i gusti, pensando di avere soddisfatto le esigenze delle cosiddette “élites culturali” e, soprattutto, quelle più popolari. Il nostro è un cartellone aperto pronto ad accogliere altre e ulteriori iniziative – ha concluso il primo cittadino – con la speranza di poter riproporre quanto prima anche festa di San Cataldo.”

A margine dell’incontro con la stampa, non sono mancate “frecciatine” da parte del sindaco verso l’assessore regionale Capone in merito al tanto atteso concertone di sabato 20 Luglio “ Barletta ha organizzato da sola questo straordinario evento (unico in Puglia) – ha evidenziato Cannito – e l’assessore regionale al turismo Loredana Capone pare abbia fatto finta di non sapere che a Barletta ci sarà Jovanotti , francamente io l’ho invitata e probabilmente non verrà perché l’assessore in questione pensa che la Puglia sia solo il Salento e voglio che i barlettani sappiano questo e ne prendano atto.”

Programma Estate 2019