Relazione semestrale della DIA: l’elenco delle operazioni nella BAT

Il 21 luglio 2018, a San Ferdinando di Puglia (BT), è stato rinvenuto il cadavere di un imprenditore agricolo pregiudicato, attinto da colpi di arma da fuoco. Il movente sarebbe riconducibile a contrasti in atto tra elementi del luogo e dei Comuni limitrofi per la conquista di posizioni egemoniche nella gestione delle attività criminali nel Basso Tavoliere.

Il 26 ottobre 2018 i Carabinieri di Trinitapoli hanno eseguito l’ordinanza emessa il 17 maggio precedente dal GIP del Tribunale di Bari nei confronti di un pregiudicato vicino al sodalizio DE ROSA, collegato alla criminalità cerignolana, ritenuto responsabile, in concorso con altre 3 persone, di tentata estorsione aggravata ai danni di un tossicodipendente.

Il 17 ottobre ed il 5 dicembre 2018 sono state emesse due sentenze nell’ambito del procedimento che ha unificato quelli convenzionalmente denominati “Point Break” e “Point Break 2” (2017). Le inchieste hannodisarticolato il gruppo facente capo ai CORDA, impegnato nel racketcontro imprenditori e commercianti, condannando 9 persone, ritenute responsabili, in concorso ed a vario titolo, di vari episodi di estorsioni compiuti con l’aggravante del metodo mafioso.

Il 19 luglio 2018, a Bisceglie, si è registrato il tentato omicidio di un esponente del gruppo VALENTE. L’evento si ritiene ascrivibile al conflitto tra il menzionato gruppo e quello capeggiato dai CUOCCI, a cui è probabilmente attribuibile l’omicidio del boss VALENTE Girolamo (ucciso in un agguato l’8 agosto 2017).

Secondo i dati relativi all’anno 2017, forniti dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno al “Sole 24 Ore”, che fotografano unicamente i delitti emersi dalle segnalazioni delle Forze di polizia, la provincia di BAT si attesta al secondo posto, dopo quella di Bari, per il numero di autovetture rubate.

Il 20 ottobre 2018, a Canosa di Puglia, è stata consumata la rapina del carico di preziosi, in danno di un portavalori da parte di soggetti con armamento da guerra che, dopo aver speronato il mezzo blindato per interromperne la marcia, bloccavano il traffico su entrambe le corsie dell’au-tostrada con un autoarticolato e bande chiodate; il 3 novembre 2018 un commando armato ha tentato l’assalto di due furgoni trasportanti tabacchi; il 20 novembre 2018 è stata consumata una rapina ad un portavalori anche in questo caso ad opera di soggetti con armamento da guerra.

Il 13 dicembre 2018, a San Ferdinando di Puglia (BT), è stato ucciso un salernitano, autotrasportatore di prodotti ortofrutticoli. Non si escludono altri moventi oltre al tentativo di rapina avvenuto sulla Strada Statale tra Cerignola (FG) e San Ferdinando di Puglia (BT); il18 dicembre 2018, a Bisceglie, i Carabinieri di Bari sono intervenuti per il ferimento di un pregiudicato di origine ucraina attinto da cinque colpi di pistola esplosi da ignoti.

Il 24 dicembre 2018, a Trani, ignoti hanno lasciato, di fronte al portone dell’abitazione del sindaco, una busta contenente due proiettili di pistola.

L’8 ottobre 2018, a Canosa di Puglia, i Carabinieri di Andria hanno eseguito ilfermo di due pregiudicati di Andria, intercettati, unitamente ad un terzo soggetto, a bordo di un’autovettura provento di furto, segnalata per essere stata utilizzata nei giorni precedenti per la commissione di rapine e furti di auto; il 14 settembre 2018, a Canosa di Puglia, i Carabinieri hanno arrestato, per associazione finalizzata a ricettazione e riciclaggio, due soggetti di Cerignola, un cittadino ucraino ed un cittadino del Marocco, sorpresi all’interno di un capannone industriale ove erano custoditi numerosi autocarri e parti di mezzi pesanti, oggetto di una serie di furti consumati nelle province di Bari e di Lecce, utilizzati per il “mercato nero” dei ricambi di carrozzeria.

Il 5 novembre 2018, a Canosa, sulla strada per Andria, si è registrato un tentativo di rapina di un camion che trasportava olio di oliva; il 13 dicembre 2018, nel tratto tra Cerignola (FG) e San Ferdinando di Puglia (BT), ignoti malviventi, nel corso di un tentativo di rapina, hanno causato la morte del conducente di un furgone trasportante prodotti ortofrutticoli.

Il 24 luglio 2018, a Mola di Bari e Bisceglie, la Guardia di Finanza ha eseguito l’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Bari il 13 luglio precedente, nei confronti di 11 indagati(di cui 3 sottoposti agli arresti domiciliari e 4 all’obbligo di dimora).

Le indagini hanno riguardato illeciti consumati dal 2013 fino al mese di gennaio dell’anno 2017. In esecuzione al provvedimento, inoltre, sono stati sequestrati beni per un valore complessivo di € 1.986.772,00, mentre l’azienda agricola è stata sottoposta a controllo giudiziario.

Il 19 luglio 2018, a Bisceglie, ignoti hanno tranciato i cavi di sostegno di un vigneto piantato a tendone, vasto 1,5 ettari, di proprietà della citata azienda agricola. Non è escluso, oltre al possibile movente estorsivo anche quello ritorsivo ad opera del personale sfruttato.

Il 18 agosto 2018, a Trani, la Polizia di Stato ha sequestrato kg. 115 di marijuana rinvenuta a seguito di un controllo all’interno di un’autovettura condotta da un 30enne tarantino, tratto in arresto; il 26 ottobre 2018, a Bisceglie, i Carabinieri hanno arrestato un soggetto in possesso di kg. 11 di marijuana, kg. 1 di hashish e gr. 10 di cocaina; il 15 dicembre 2018, ad Andria, è stato arrestato un 24enne albanese, nella cui autovettura sono stati rinvenuti kg. 5 di cocaina pura e 95.000,00 € in banconote di vario taglio; l’8 gennaio 2019, i Carabinieri di Trani (BT) hanno tratto in arresto in flagranza un soggetto trovato in possesso di oltre kg. 2 di hashish, approvvigionato a Cerignola (FG) e destinato ad Oria (BR); il 23 ottobre 2018, a Barletta, la Polizia di Stato ha arrestato due albanesi trovati in possesso di gr. 230 di marijuana.

Si citano: il 27 luglio 2018, a Margherita di Savoia, il danneggiamento a seguito di incendio di un magazzino in cui è rimasto gravemente ferito un operaio intervenuto per domare in parte l’incendio; il 29 luglio 2018, a Canosa di Puglia, il danneggiamento, a seguito di incendio doloso con l’uso di liquido infiammabile, della zona retrostante un ristorante nel quale erano presenti degli avventori; il 12 ottobre 2018,a Bi-sceglie, la deflagrazione di un ordigno artigianale in prossimità del cancello di un’abitazione; il 31 ottobre 2018, il danneggiamento, a seguito di incendio, di un’abitazione; l’8 agosto 2018, ad Andria, l’attentato dinamitardo, a mezzo di grosso petardo posto alla porta d’ingresso di un’abitazione; il 21 agosto 2018, nei pressi dell’ingresso di un b&b, il rinvenimento di due bombe carta; il 22 ottobre 2018, a Barletta, il danneggiamento, a seguito di incendio, di un garage per il rimessaggio di mezzi agricoli; il 22 novembre 2018 il danneggiamento, a seguito di in-cendio doloso, di un’autovettura.

Decreto n. 153/18 RGMP, emesso il 31 ottobre 2018 dal Tribunale di Bari. Il provvedimento ha riguardato una villa ed una quota di un appez-zamento di terreno con annesso fabbricato, nonché due disponibilità finanziarie, per un valore complessivo superiore ai 450.000,00 euro.



Il 24 ottobre 2018 i Carabinieri di Andria hanno eseguito il provvedimento di confisca n. 60/2017 RG Mis Prev- 20/2018 Decreto-187/2917 PM DDA Bari, emesso il 13 luglio precedente dal Tribunale di Trani