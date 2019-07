“Keep plastic e salva il mare”: chi raccoglie più plastica? Barletta partecipa alla sfida

È partito il primo contest made in Puglia per incentivare la raccolta differenziata degli imballaggi di plastica e ricordare che le buone pratiche di raccolta e riciclo non si fermano mai, neppure in estate.

Dal 22 luglio al 18 agosto i Comuni di Molfetta, Barletta, Manfredonia, Brindisi, Castellaneta e Santa Cesarea potranno infatti sfidarsi in una singolare competizione: chi, nelle quattro settimane di gara, riuscirà a registrare il maggiore incremento percentuale di raccolta degli imballaggi in plastica rispetto al pro capite medio del 2018, potrà aggiudicarsi un set di arredo urbano composto da 3 panchine, 2 fioriere e 2 cestini, rigorosamente in plastica riciclata.

Il road show del riciclo. Per coinvolgere i residenti e i turisti a partecipare a questa particolare sfida, sarà organizzato un road show che farà tappa in tutti i Comuni interessati. Il team “Plastic Friendly” organizzerà dei flash mob nelle principali spiagge o lungo i litorali e la sera sarà presente nelle piazze e nei luoghi a più alta frequentazione con un gazebo animato da musica e attività ispirate al tema del riciclo. L’obiettivo è fornire ai cittadini tutte le informazioni sulla corretta raccolta differenziata e coinvolgerli, attraverso il gioco e il divertimento, per prevenire la dispersione dei rifiuti nel mare e nell’ambiente.

“Keep plastic e salva il mare” si inserisce nelle attività previste dal Protocollo siglato da Corepla, Regione Puglia e Ager, successivamente esteso all’Autorità Portuale del mare Adriatico ed Arpa Puglia, per migliorare le performance ambientali della Regione e promuovere le buone pratiche, anche in vacanza.

“La tutela del nostro mare è una priorità per la Regione Puglia. Per questo stiamo investendo in questo progetto per la raccolta delle microplastiche marine insieme a Corepla e Ager – ha dichiarato Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia – Liberiamo il mare e le spiagge dalla plastica, un materiale che se correttamente conferito e riciclato, può trasformarsi e tornare a nuova vita. Queste iniziative hanno anche lo scopo di sensibilizzare tutti in particolare i giovani a prendersi cura dell’ambiente. La Puglia è sulla strada giusta: la raccolta differenziata continua ad aumentare, segnando trend positivi, stabilmente oltre il 50%. Grazie allo stanziamento regionale di oltre 150 milioni di euro, intendiamo dotare entro i prossimi due anni il territorio di impianti all’avanguardia, a gestione pubblica, per il trattamento delle frazioni differenziate, per valorizzare al massimo l’impegno dei cittadini e dei Comuni nella raccolta differenziata”.

“Prevenire l’abbandono dei rifiuti nell’ambiente è il primo passo per contrastare il fenomeno del marine litter – ha affermato Antonello Ciotti, Presidente del Consorzio Corepla – La plastica è un materiale prezioso che, se opportunamente raccolto e riciclato, può tornare a nuova vita e trasformarsi in oggetti utili con evidenti vantaggi economici e ambientali. L’iniziativa “Keep plastic e salva il mare” è un supporto concreto per la Regione Puglia che, con una crescita della raccolta degli imballaggi in plastica del 20% rispetto all’anno precedente, sta dimostrando di voler raggiungere risultati sempre più ambiziosi”.

“Il concorso estivo è solo l’ennesima tappa di una collaborazione, tra Regione Puglia, Ager e Corepla, che va ben oltre gli aspetti comunicativi e progettuali – ha dichiarato Gianfranco Grandaliano, Direttore Generale AGER Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione Dei Rifiuti – Grazie alla sinergia tra Consorzio e Agenzia, infatti, la Puglia è riuscita a razionalizzare al meglio i flussi della raccolta e del trattamento degli imballaggi in plastica, come del resto dimostrano i numeri in continua ascesa della raccolta differenziata della plastica sul territorio regionale. Le campagne di sensibilizzazione, però, sono un tassello fondamentale di tale sinergia, in quanto sono utili a migliorare anche l’aspetto qualitativo della raccolta. A livello europeo, la percentuale di raccolta differenziata è stata sostituita da un altro parametro, quello dei rifiuti effettivamente riciclati: noi ci vogliamo far trovare pronti a questa nuova e ambiziosa sfida, sia dal punto di vista della raccolta, che del trattamento, con impianti moderni che chiudano il ciclo in maniera autonoma ed efficiente”.

