Trani – Serata finale del Festival “Il Giullare”

Finita la kermesse teatrale, questa sera in piazza Duomo a Trani si svolgerà la serata conclusiva del Festival Il Giullare XI Edizione

A condurre lo spettacolo ci sarà il duo comico tranese Marco&Chicco.

Il Festival Il Giullare si conclude questa sera ed i numeri di questa edizione confermano il successo di pubblico, consensi e di partecipazione sempre crescente, dichiara il sindaco Amedeo Bottaro.

Un successo ampiamente scontato per il lavoro sempre eccellente svolto dagli organizzatori.

Abbiamo voluto attribuire questo riconoscimento alla manifestazione perché la riteniamo patrimonio non solo della città ma di tutta la #Puglia.

Tanti gli ospiti che saliranno sul palco questa sera. Con Emanuele Misuraca riceverà un meritatissimo riconoscimento la nostra bravissima Chiara Pia Aurora, straordinaria violoncellista e protagonista in tv ne La Compagnia del Cigno Fiction FanPage”.

Sul palco si assisterà a momenti musicali, di danza e cabaret.

Emanuele Misuraca (Domenico) e Chiara Pia Aurora (Sofia) della Compagnia del Cigno – Fiction di Rai 1, ideata e diretta da Ivan Cotroneo e andata in onda a febbraio scorso e premiata alla 49esima edizione del Giffoni Film Festival col “Giffoni Experience Award”.

Damiano e Margherita Tercon giunti in semifinale a Italia’s Got TalentPaolo Nicolosi, in arte Pablo, ballerino ospite della trasmissione Ballando con le Stelle di Rai 1;

Daniele Gattano, attore versatile e cabarettista con diverse esperienze in TV da Colorado a Real-Time;

Niccolò Barletta da Galatone con Claudia Giannotta, Michela Sicuro e Marialucia Musca di Eschatià: musica di tradizione e diversità;

Lamberto Giannini co-autore del docu-film “Up&Down: un film quasi normale” andato in onda in prima serata lo scorso 25 dicembre su Italia 1 e che con Paolo Ruffini racconta l’esperienza della compagnia teatrale livornese Mayor Von Frinzius.