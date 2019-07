Barletta – Rottura condotta idrica: danno riparato. Presto regolare l’erogazione di acqua

E’ stata riparata la condotta sub urbana dell’acqua rimasta danneggiata ieri nell’area di cantiere fra via Vittorio Veneto e via Andria. Gli operai e gli addetti di AQP hanno lavorato per tutta la notte fino a venirne a capo nella prima mattinata di oggi.

I disagi maggiori sono stati registrati in centro e laddove vi siano abitazioni prive di riserve idriche. In tali casi, perché torni l’acqua, bisognerà solo attendere che le condotte si riempiano nuovamente. Motivo per cui, anche per la giornata di oggi viene garantita la presenza in città delle quattro autocisterne di Acquedotto pugliese, in via Roma, piazza Caduti, davanti allo stadio comunale “Puttilli” e una che si muoverà a seconda delle esigenze dei cittadini, riferiscono da AQP.

Per ulteriori informazioni il numero verde di AQP è 800.735735.