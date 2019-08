Unione Calcio Bisceglie: Guerra e Andriano alla corte di mister Di Simone

Altre due operazioni in entrata per l’Unione Calcio Bisceglie che ufficializza l’approdo dei centrocampisti Leonardo Guerra e Giuseppe Andreano.

Nato a Taranto il 16 gennaio 1996, Guerra cresce nelle giovanili del Bologna. Nel 2015 passa alla Correggese in serie D e, nel gennaio 2017, firma per il Carenipievigina sempre in serie D. Nell’estate dello stesso anno, Guerra ritorna in Puglia accasandosi all’Avetrana dove è tra i protagonisti della splendida annata della squadra tarantina. Le ottime prestazioni gli valgono la chiamata della Vigor Trani dove mette a segno un gol nel match vinto per 1-0 contro la Molfetta Sportiva. Durante il mercato estivo viene prelevato dal Talsano Taranto che lo cede in prestito alla squadra azzurra.

Oltre a Guerra, arriva in casa Unione Calcio anche Giuseppe Andriano. Nato a Terlizzi il 30 giugno 1999, il neo centrocampista azzurro cresce nelle giovanili del Bari e del Monopoli. Nell’agosto del 2017 passa al Molfetta Calcio mentre, la stagione successiva, passa al Bitonto. L’esperienza in terra bitontina dura pochissimo tempo tanto che, nell’agosto 2018, ritorna nella squadra molfettese.

Nel frattempo continua senza sosta la preparazione in casa Unione Calcio, in vista del primo impegno ufficiale in programma domenica 1 settembre, quando si disputerà la gara d’andata degli ottavi di finale della Coppa Italia Puglia riservati alle squadre militanti in Eccellenza Pugliese.

I biscegliesi, nella giornata di giovedì 8 agosto, hanno disputato una amichevole contro una selezione giovanile azzurra mentre, domenica 11 agosto, saranno di scena al “Sant’Angelo Dei Ricchi” di Andria ospiti della Fidelis Andria. Fischio d’inizio ore 17.30.