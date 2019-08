San Ferdinando – Il programma dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono

A San Ferdinando di Puglia, nella Chiesa Madre, hanno avuto inizio le celebrazioni e le iniziative in preparazione ai solenni festeggiamenti in onore di San Ferdinando Re, delle quali si porge il programma, curato dal Comitato Festa Patronale San Ferdinando Re e dall’Amministrazione Comunale.

“Carissimi, la finalità principale della festa del santo Patrono – spiega mons. Domenico Marrone, parroco di San Ferdinando Re e rettore della Chiesa Madre – è la glorificazione di Dio, «mirabile nei suoi Santi», e l’impegno di condurre una vita modellata sull’insegnamento e l’esempio di Cristo, del cui Corpo mistico i Santi sono membra eminenti. In un medesimo breve spazio di tempo, quali sono i tre giorni della festa, numerose espressioni cultuali ora liturgiche ora popolari concorrono, unitamente a significati di natura antropologica.

La festa infatti risponde a una necessità vitale dell’uomo, affonda le sue radici nell’aspirazione alla trascendenza. Attraverso manifestazioni di gioia e di giubilo la festa è affermazione del valore della vita e della creazione. In quanto interruzione della monotonia del quotidiano, delle forme convenzionali, dell’asservimento alla necessità del guadagno, la festa è espressione di libertà integra, di tensione verso la felicità piena, di esaltazione della pura gratuità.

In quanto testimonianza culturale, essa mette in luce il genio peculiare di un popolo, i suoi valori caratteristici, le espressioni più genuine del suo folklore. In quanto momento di socializzazione, la festa è occasione di dilatazione dei rapporti familiari e di apertura a nuove relazioni comunitarie.

È necessario però ribadire che la festa patronale, dove essa è svuotata del contenuto specificamente cristiano – l’onore reso a Cristo in uno dei suoi membri –, rischia di trasformarsi in una manifestazione meramente sociale o folkloristica e, nel migliore dei casi, in un’occasione favorevole di incontro e di dialogo tra i membri di una stessa comunità.

La festa infatti è partecipazione dell’uomo alla signoria di Dio sulla creazione e al suo “riposo” attivo, non ozio sterile; è manifestazione di gioia semplice e comunicabile, non sete smisurata di piacere egoistico; è espressione di vera libertà, non ricerca di forme di divertimento ambiguo, che creano nuove e sottili forme di schiavitù.

Carissimi, viviamo la nostra festa patronale come opportunità per far fiorire la santità e la comunione fraterna in un mondo segnato dal peccato, dall’odio e dalla divisione. La festa diventi altresì un momento di crescita nella carità e occasione per far risplendere, con le opere, l’amore che vince tutto.

Festa è letizia, volontà di stare insieme, gioia di parlarsi e di prolungare l’incontro, è convivialità, è condivisione, è riposo, è anche senso di divertimento. Tutto ciò è autentico quando si radica nella gioia cristiana.

Buona festa a tutti. Un benvenuto a quanti, lontani dal nostro paese per diversi motivi, ritornano per questa occasione per condividere la gioia della festa.

San Ferdinando conceda pace e prosperità al popolo suo!”

Verso la Festa Patronale 2019 – Conversazioni nel cortile – Chiesa Madre – ore 21,00

“Con San Ferdinando anch’io mi sento un re. Non abbiamo paura di restare umani”

Venerdì 16 agosto, Rimanere umani

Lunedì 19 agosto, Uomini nuovi in vista?

Martedì 20 agosto, La negazione dell’umanità: i percorsi della deumanizzazione

Mercoledì 21 agosto, L’uomo nuovo in cristo Gesù secondo giustizia e santità vera

Giovedì 22 agosto, I cristiani di fronte ai processi di disumanizzazione in atto

FESTA PATRONALE – 23 – 24 – 25 agosto 2019

Venerdì 23 agosto

Ore 07.30, Risveglio pirotecnico a cura della ditta Chiarappa Fireworks di San Severo (FG) e contemporaneo suono festoso di campane.

Ore 09.00, Esibizione cittadina per le strade della Bassa Musica L’Armonia Molfettese

Ore 17.00, Largo San Cassano – “Colora il cielo con il tuo aquilone” Lancio Aquiloni a cura della Pro-Loco di San Ferdinando di Puglia

Ore 19.00, Santa Messa presso Chiesa Madre

Ore 20.00, Piazza della Costituzione – Esibizione Sbandieratori del Gruppo Storico I Fieramosca di Barletta ed apertura della Festa Patronale con successiva accensione delle Luminarie a cura della ditta CIFELLI Srl di Venafro (IS)

Presentazione squadra di calcio ASD Virtus San Ferdinando

Ore 21.30, Piazza della Costituzione – Spettacolo musicale/cabaret

“Pummarola Sound e Lilia Pierno Cabaret”

Sabato 24 agosto

Ore 09.00, Esibizione cittadina per le strade della Bassa Musica Città di Molfetta

Ore 17.00, Gara podistica Strasanferdinando “La Corsa dal Santo Re” 8° Trofeo San Ferdinando Re – 6^ Tappa Corricapitanata con esibizione della Banda Città di San Ferdinando di Puglia.

Ore 19.00, Santa Messa presso Chiesa Madre

Ore 21.30, Piazza della Costituzione, Concerto di ALEXIA

Domenica 25 agosto

Ore 09.00, Santa Messa presso Chiesa Madre

Matinee musicale per le vie cittadine a cura del Gran Complesso Bandistico città di Noci

Ore 11.00, Solenne concelebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo S.E. Mons. Leonardo D’Asceno animata dal coro della Chiesa Madre e dal mezzosoprano Clarissa Piazzolla

Ore 12.30, Matinee di musica classica in Piazza della Costituzione eseguito dal Gran Complesso Bandistico città di Noci

Ore 19.00, Solenne Processione della Sacra Effige del Santo Patrono per le seguenti vie: Chiesa Madre, Via Nazionale – Villa Glori – Ferdinando II di Borbone – Piantata – Buonarroti – Gioberti – Pirtronti – Ofanto – Gorizia – Ginevra – Marconi – Consalvo – Papa Giovanni XXIII.

Accompagnata dalla Banda di San Ferdinando di Puglia