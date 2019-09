Trani – Cast day 2019: grande successo. VIDEO

Centinaia di famiglie hanno animato il pomeriggio di domenica 1 settembre, in occasione del Cast Day 2019. L’evento si è dimostrato un successo che ha visto la collaborazione fattiva di più associazioni sportive dilettantistiche del territorio tranese con lo scopo unico di offrire ai ragazzi un ambiente di crescita al fianco di educatori e tecnici sportivi.

“Nonostante qualche goccia di pioggia tutto alla fine è andato nel migliore dei modi – racconta Antonio Muzi, presidente del Cast – Il viale della Villa Comunale della nostra Trani è diventato per qualche ora la nostra cittadella dello sport. Un accorato ringraziamento va all’amministrazione comunale, sempre pronta per iniziative del genere, e ai rappresentanti delle varie Asd che hanno reso indimenticabile questo evento unico in tutta la Puglia!”.

Oltre 200 atleti di varie discipline hanno dato spettacolo in diverse esibizioni che hanno incuriosito anche i più piccoli: dal soccer alla ginnastica, dal volley alla pallacanestro, passando per la boxe, il kung fu, il rugby e il softair. Ruolo centrale è stato dedicato all’ A.S.D Oltresport rappresentata dal presidente Francesco Manfredi che, grazie all’esibizione di calcio in carrozzina dei suoi atleti, ha dimostrato alla cittadinanza come la disabilità non costituisca un limite ma un’occasione di inclusione e riscatto, idea rafforzata dalla presenza di Giuseppe Pinto “dell’ Associazione Italiana Paraolimpica.

L’esperienza Cast non finisce qui! – ha concluso il presidente Muzi – a ottobre saremo nuovamente in gioco con un altro importante evento e magari in futuro, attraverso le numerose richieste di collaborazione ricevute in questi mesi, saremo attivi in tutto il territorio regionale”.



VIDEO

