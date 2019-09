83° edizione della Fiera del Levante, Sen. Messina (PD) : “Un luogo dove pulsano le idee”

“Inaugurata ieri la Fiera del Levante, la storica esposizione dell’impresa e del commercio del Mezzogiorno d’Italia.

Un luogo dove davvero «pulsano le idee», dove tradizione e innovazione si fondono e dove le comunità si uniscono, per confrontarsi e pensare il futuro.

È quanto dichiara in una nota la Sen. Assuntela Messina (Segretario dell’ Ufficio Commissione Ambiente ) in concomitanza dell’inaugurazione della storica Fiera del Levante di Bari, laddove è intervenuto il presidente del consiglio Giuseppe Conte.

Un’occasione unica dove pubblico e privato, giovani e anziani, istituzioni e cittadini si incontrano per discutere e programmare insieme.

Un’esperienza collettiva di crescita e valorizzazione del tessuto economico e imprenditoriale della nostra terra.

Quest’anno in particolare la Fiera del Levante mette al centro della scena il futuro del pianeta che non è più rinviabile.

“Non abbiamo un pianeta B” è l’hashtag scelto dall’organizzazione per rappresentare l’enorme impegno assunto in questa edizione rispetto al grande tema della salvaguardia dell’ambiente.

Una scelta lodevole – prosegue Messina – che conferma quanto già fatto in questi anni dalla Regione Puglia e da moltissimi comuni ed enti pubblici sul fronte della sostenibilità ambientale, economica e sociale del nostro modello di sviluppo.

E dunque l’83° edizione dalla Fiera offre tantissimi momenti per approfondire la consapevolezza riguardo al cambiamento climatico e alle sue conseguenza.

Occasione per confrontarsi con grandi esperti del settore su tante tematiche che guardano al futuro della nostra comunità: la transizione energetica, l’innovazione tecnologica, il futuro del lavoro, la lotta alla povertà e alle disuguaglianze, la salute e la sicurezza alimentare, ma anche la salute del mare, la cooperazione internazionale, le infrastrutture e la mobilità sostenibile, il dialogo interreligioso, la protezione dell’ambiente e lo sviluppo economico.

In questo senso, sono i giovani ad averci già insegnato tanto.

E la loro presenza, quella dei ragazzi del Friday for Future, sarà fondamentale per capire l’importanza di questi temi attraverso la luce dei loro occhi che hanno già dimostrato di tenere al futuro molto di più che altre generazioni.

Una declinazione dello Sviluppo – conclude la senatrice del Partito Democratico – che guardi al Pianeta come ad un tesoro da proteggere e non solo come una risorsa da sfruttare.

Un tempo nuovo in cui gli uomini come sentinelle, custodiscano i territori e costruiscano bellezza nei luoghi dove sperimentare la svolta sostenibile.”