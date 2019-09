Barletta – Dopo 14 anni ecco il suggestivo certame della Disfida. Foto

Si è conclusa la tre giorni della Disfida di Barletta, dal 19 al 21 settembre 2019, con il suggestivo certame cavalleresco nel fossato del castello.

Come già preannunciato la rappresentazione dell’epico scontro è stata riproposta dopo ben 14 anni.

I cavalieri tra italiani e francesi si lanciano veloci al galoppo e tra la polvere, le urla e l’emozione si profila la vittoria dei tredici italiani grazie al valoroso condottiero Ettore Fieramosca. Terminata la sfida i francesi vengono fatti prigionieri .

Ben riuscita la regia del direttore artistico dell’evento Sergio Maifredi (la cui direzione artistica gli sarà affidata per altri due anni) nonché l’interpretazione di Corrado D’Elia nei panni di Ettore Fieramosca e Alberto Giusta nei panni di Guy de La Motte.

E tra le autorità presenti, insieme al sindaco Cosimo Cannito c’era anche il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, che come ha preannunciato lo stesso Cannito, il governatore ha voluto alcune foto del Certame per farne propaganda turistica a livello regionale. Intanto, l’intento dell’amministrazione, resta sempre quello di creare una Fondazione ad hoc per la Disfida.

Dopo il certame, in piazza marina è stata celebrato il Te Deum ossia il ringraziamento alla Madonna dell’Assunta ribattezzata Madonna della Sfida, subito dopo ha avuto luogo il corteo trionfale per le via della città concludendo il tutto con lo spettacolo pirotecnico dagli spalti del castello. L’auspicio è che per il 2020 possa riproporsi la manifestazione allo stesso modo sennò anche meglio.

Seguirà un servizio video con l’intervista al sindaco Cannito a conclusione del certame