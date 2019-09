“Con Avis anch’io in Puglia”: aperto il bando di selezione per il servizio civile con Avis BAT

È stato pubblicato il bando per la selezione dei nuovi volontari del Servizio Civile Universale in Avis con scadenza il 10 ottobre 2019.

Quest’anno, per il secondo anno, è possibile fare domanda non solo per le singole Avis Comunali della provincia, ma anche presso la sede Provinciale BAT sita in Via S. Jannuzzi 7 ad Andria per la quale sono disponibili 2 posti.

Il Servizio Civile consiste nel dedicare, per un anno, alcune ore della propria giornata a disposizione delle attività previste dal progetto a fronte di un rimborso mensile.

Il Servizio Civile è un’occasione di crescita personale e professionale, permette di mettersi in gioco, di confrontarsi e relazionarsi con gli adulti, contribuire attivamente nella realizzazione di eventi, progetti e attività. Rappresenta un primo approccio al mondo del lavoro.

Possono partecipare ai progetti di Servizio Civile Nazionale tutti i ragazzi e le ragazze di età compresa tra i 18 e i 29 anni (non ancora compiuti al momento della presentazione della domanda) in possesso della cittadinanza Italiana.

La novità che riguarda quest’anno, consiste nella possibilità di presentare la domanda di candidatura esclusivamente ONLINE tramite il sistema SPID, pena esclusione.

Il codice del progetto per la sede Avis Provinciale BAT è: 129108

Per consultare il bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandoord2019.aspx

Per maggiori informazioni sui progetti Avis è possibile contattare Avis Provinciale BATal numero 328.3389285 oppure scrivere a bat.provinciale@avis.it