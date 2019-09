Trani – Ospedale, degrado e tristezza: ecco l’affaccio dell’oncoematologia. VIDEO e FOTO

Degrado, abbandono, incuria. Siamo a Trani presso l’ospedale San Nicola Pellegrino.

In un cortile, situato all’ interno della struttura sanitaria, l’abbandono regna sovrano.

Abbandono che per molti richiama la situazione attuale dell’ospedale di Trani, il cui pronto soccorso, oggi, in virtù del riordino ospedaliero, varato dalla Regione Puglia, è stato riconvertito in Pta, presidio territoriale di assistenza.

Dalle finestre del reparto di oncoematologia, situato a piano terra, è possibile “ammirare” il degrado del cortile e della struttura che un tempo ospitava solo l’oncologia del dottor Domenico Santorsola, l’ex assessore regionale all’ambiente ed oggi consigliere della Regione Puglia.

Una visuale non certo confortevole per chi attende di effettuare la terapia, visite e controlli.

Dalle fotografie e dal video di batmagazine si vedono tavoli e sedie abbandonate, impalcature ormai arrugginite poste contro i muri, alberi e vegetazione incolta, pavimentazione annerita e sporca, tapparelle rotte ed escrementi di piccioni.

Crediamo che la Direzione Generale della ASL BT sia a conoscenza di questa situazione per quanto riguarda il presidio di Trani.

Certo non si tratta di un bello spettacolo, visto che in un ospedale l’igiene e la pulizia dovrebbero essere d’obbligo, specie in un reparto di oncoematologia.

Guardare dalle finestre una struttura completamente abbandonata e che un tempo era sinonimo di speranza, fa davvero male.

Ecco perché gli utenti chiedono alla Direzione Generale della ASL BT “se sia più giusto e conveniente realizzare nuove strutture sanitarie o recuperare quelle già esistenti”.

Intanto guardando il video e le fotografie la riflessione e non aggiungiamo altro, è d’obbligo.

VIDEO

“>