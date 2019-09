Trani – Judo, Nicola Loprieno nominato responsabile ASI del Sud. VIDEOINTERVISTA

Il tecnico Nicola Loprieno Di Trani è il nuovo Responsabile Area Sud del Settore Judo A.S.I (regioni Basilicata-Campania-Puglia-Sardegna-Sicilia).

A consegnare il riconoscimento a Roma è stato il presidente nazionale dell’ASI, Tiziano Nardò.

Un riconoscimento per il buon lavoro eseguito nel corso degli anni.

Il tecnico di judo, Nicola Loprieno, ai microfoni di batmagazine non ha nascosto la gioia per il nuovo incarico, dedicandolo a tutti gli atleti, ai loro genitori, ai collaboratori e al responsabile logistico Leonardo Occhionorelli.

