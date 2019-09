Barletta – Dopo la Disfida inizia la sfida politica nella giunta Cannito

Ad una settimana dalla rievocazione della Disfida del 1503 ecco una nuova Disfida per la città di Barletta: si tratta di una sfida politica all’interno della maggioranza.

Mentre nasce una lista civica “Uniti per Barletta” a sostegno del sindaco Cannito, allo stesso tempo è nell’aria un “timido” rimpasto di giunta che pare cominci con l’eliminazione (da parte della sua stessa lista civica di appartenenza “Iniziativa Democratica”) dell’assessore alla cultura Michele Ciniero (in foto) che dovrebbe essere sostituito da Graziana Carbone (già candidata, alle amministrative 2018, sempre con la stessa lista civica al consiglio comunale).

Una sensazione di pace sembrava si percepisse nel consiglio comunale dello scorso 23 settembre 2019 che approvò all’unanimità (tranne i consiglieri PD) la delibera sulla “valutazione delle osservazioni pervenute a seguito dell’adozione del documento programmatico preliminare al PUG (Piano Urbanistico Generale) ai sensi del comma 3 dell’art.11 della LR 20/2001″

Un’altra stoccata a Cannito è arrivata lo scorso 26 settembre 2019 in occasione delle elezioni provinciali (per le quali il sindaco di Barletta era candidato alla presidenza dell’ente ) quando dai “suoi” o pseudo tali, il primo cittadino barlettano ha ricevuto solo 17 voti.

La massima assise cittadina tornerà a riunirsi (per la terza volta nel corrente mese) lunedì 30 settembre 2019 presso la Sala Consiliare ubicata al piano rialzato dell’ex Tribunale in Via Zanardelli, con inizio alle ore 16,00 in prima convocazione ed il giorno 1 ottobre con inizio alle ore 16,00 in seconda convocazione, con i seguenti punti all’ordine del giorno :

Ratifica delibera di g.c.132 del 06/06/2019 avente ad oggetto: approvazione pro.v.i. linea b e c per la seconda annualita; Ratifica delibera di g.c. 150 del 02/07/2019 ad oggetto: variazione urgente di bilancio e di peg ai sensi art. 175 comma 4 del tuel- programma feste patronali 2019; Ratifica delibera di variazione urgente al bilancio di previsione e peg 2019/2021 n.154 del 09/07/2019; Ratifica delibera variazione urgente di bilancio e di peg n. 158 del 11/07/2019; Salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione 2019/2021 e assestamento generale, ex art. 175, comma 8, e art.193, tuel; Riconoscimento e presa d’atto debiti fuori bilancio derivante da sentenza n. 58/19 avvocatura; Riconoscimento e presa d’atto debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 1195/2018 del tar puglia bari avvocatura comunale; Riconoscimento e presa d’atto debiti fuori bilancio derivante da sentenza n. 87/19 avvocatura; Riconoscimento e presa d’atto debiti fuori bilancio derivante da sentenza n. 800/19 avvocatura; Riconoscimento e presa d’atto debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 57/2019 del giudice di pace di barletta avvocatura comunale; Riconoscimento e presa d’atto debiti fuori bilancio derivante da sentenza n. 700/19 penalita’ di mora – avvocatura; Relazione della commissione consiliare permanente controllo e garanzia presa d’atto; Ratifica delibera di variazione urgente al bilancio di previsione 2019/2021 n.178 del 08/08/2019; Riconoscimento e presa d’atto debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 173/2019 del giudice di pace di barletta avvocatura comunale.

Dora Dibenedetto