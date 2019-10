Trani – SPI CGIL: La festa nazionale dei pensionati si apre con Neri Marcorè. VIDEOINTERVISTA

Talenti letterari premiati presso il cine teatro Impero, più di 600 cortometraggi inviati dai più giovani, festa e musica in piazza e la presentazione dell’evento in biblioteca.

Si è conclusa con tante ricche iniziative la prima delle due giornate della Festa nazionale di LiberEtà, dal titolo LiberEtà per richiamare il mensile voluto da Giuseppe di Vittorio fondatore della CGIL

“Una mano tesa tra generazioni è simbolicamente molto importante”, ha detto Neri Marcorè al termine dello spettacolo dal titolo “Le mie canzoni altrui”. Significativa proprio perchè rappresenta quella che dovrebbe essere la società: chi ha più esperienza la regala a chi ne ha meno e chi ha più vivacità può portare con sè chi ha già progettato in passato”.

In piazza Quercia, Marcorè si lascia andare alla sua passione per la musica proponendo canzoni “che hanno per me un significato o musicale o che hanno testi importanti come quelle di De Andrè, De Gregori. Anche attraverso le canzoni e la musica leggera si può fare cultura”.

La mattinata si è aperta con la presentazione della festa dello SPI CGIL alla presenza del sindaco, Amedeo Bottaro, del segretario generale della Cgil Bat, Biagio D’Alberto, del segretario generale dello Spi-Cgil Bat, Felice Pelagio, del segretario generale dello Spi-Cgil Puglia, Gianni Forte e Ivan Pedretti, segretario generale Spi Cgil nazionale.

Nel pomeriggio per le strade della città ad esibirsi è stata la Euroband.

Presso il Cinema Impero Neri Marcorè ha consegnato i Premi LiberEtà.

La giornata si è conclusa in Piazza Quercia con il concerto di Neri Marcore’.

In piazza anche il presidente dell’Auser di Trani, Antonio Corraro.

Oggi, 3 ottobre, il programma prevede:

alle ore 10 appuntamento al centro Polivalente per anziani di Villa Guastamacchia per l’avvio della campagna dello Spi-Cgil Puglia “Piantiamo il futuro”. Dagli anziani 1000 alberi per l’ambiente, saranno piantati sei ulivi simbolo dell’impegno del Sindacato dei pensionati Cgil e dell’Auser in favore dei temi ambientali.

Alle ore 16 in Piazza Quercia il Segretario generale dello Spi Cgil nazionale Ivan Pedretti e il Segretario generale della Cgil Maurizio Landini parteciperanno ad una assemblea pubblica con pensionati e ospiti da tutta Italia. All’assemblea interverranno Danila Chiapperini, una giovane imprenditrice fondatrice di ApuliaKundi, Roberto Covolo, assessore del Comune di Brindisi, Marco Corrias, sindaco di Fluminimaggiore (Carbonia-Iglesias), Peppe Pagano, Vice presidente di Nuova Cooperazione Organizzata e Maria Giovanna Vicarelli, docente all’Università Politecnica delle Marche. Il dibattito sarà moderato da Giorgio Nardinocchi, direttore di LiberEtà. A seguire verranno premiati in piazza i Liberattivi, i diffusori del mensile LiberEtà che ogni giorno si impegnano per far conoscere sempre di più la rivista e il Sindacato Pensionati della Cgil.

Alle ore 21 concerto della band Municipale Balcanica