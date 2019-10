Calcio a 5 femminile: premiate in Consiglio le ragazze del Margherita campione d’Italia

“Complimenti campionesse”: nella sala della nuova sede del Consiglio regionale della Puglia, a Bari, in via Gentile, massimi onori, targhe e medaglie alla squadra campione d’Italia 2018/2019 della Serie A di calcio a 5 femminile, l’ASD Futsal Salinis di Margherita di Savoia.

Nel luogo che rappresenta l’intera comunità pugliese, ha detto il presidente dell’Assemblea Mario Loizzo, “riconosciamo con orgoglio il valore di queste ragazze – in gran parte originarie di altri Stati e quindi fuori sede – alcune giovanissime, immaginando i loro sacrifici, inevitabili per raggiungere i più grandi risultati ed affermarsi nelle proprie attività, tanto più agonistiche”.

Il sindaco di Margherita, Bernardo Lodispoto ha confessato di provare anche in questa circostanza la stessa emozione della premiazione in piazza, all’indomani della finale dei play off. “Un paese di 12mila abitanti – ha detto – sta festeggiando un campionato nazionale vinto con merito”, che festa per la società (presidente Maria Distaso), per le ragazze, per i tifosi e per tutti i concittadini.

“Emozionato e orgoglioso” anche il consigliere regionale Filippo Caracciolo, che da barlettano si sente “vicino”, come rappresentante del territorio: “auguri e in bocca al lupo per il prossimo campionato”. Ora lo scudetto è già storia, “tutte le energie vanno rivolte al nuovo campionato, affrontato con lo scudetto sulle maglie – ha ricordato il consigliere regionale canosino Francesco Ventola – siete la squadra da battere e tutte contro di voi moltiplicheranno gli sforzi”.

Ma dovranno impegnarsi allo spasimo per avere la meglio sulle ragazze terribili di Margherita, che presto avranno dalla loro parte ancora più pubblico e sostegno: finora erano costrette a disputare le partite in casa nei comuni dei dintorni, ma il sindaco ha confermato l’impegno ad assicurare la disponibilità di un palazzetto per le partite di futsal, sarà un grande valore aggiunto per una realtà già vincente come l’ASD Salinis.

La società è nata nel calcio a 5 maschile nel 2005 ed ha allestito una formazione femminile solo nel 2011, arrivando in neanche dieci anni in testa alla classifica nazionale, battendo a giugno le rivali del Montesilvano. Dalla nuova stagione, è allenata dal tecnico della nazionale brasiliana femminile di futsal, Marcio Bica Coelho. Tra le sedici calciatrici della Salinis, giocano del resto la capitana uscente e la nuova di quella formazione.