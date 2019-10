L’artista andriese Ricarda Guantario in mostra alla Biennale di Milano

Altre importanti tappe per l’artista Ricarda Guantario che, a partire dal 10 ottobre esporrà alla Biennale di Milano presentata da Vittorio Sgarbi presso Brera Site, alla Mostra Internazionale sul tema del Cinema a Venezia “Humanizing the Icon” presso le sale di Palazzo Zenobio nell’ambito dello “Stato dell’Arte ai Tempi della 58 Biennale di Venezia” e alla Fiera ArtePadova 2019 .

Dopo i riscontri positivi della Triennale di Roma e della Rassegna Internazionale Grazie Italia patrocinala dal Padiglione Guatemale durante la 57^ Biennale di Venezia, la Guantario, continuando la produzione di opere originali ed a volte ironiche che trasmettono al tempo stesso messaggi ed interrogativi su vari aspetti importanti dell’esistenza, espone in diverse mostre in palazzi di prestigio.

Di seguito i programmi delle mostre imminenti alle quali la Guantario parteciperà:

-Biennale di Milano: dal 10 al 14 ottobre 2019 negli spazi di Brera Site di Milano, l’opera esposta è intitolata “La Ruota – da dove veniamo, dove siamo diretti in preda alla smania di successo? e cos’è il vero successo?”.

La rassegna, sarà presentata da Vittorio Sgarbi, giunta alla terza edizione, è curata e ideata da Salvo Nugnes e, oltre all’esposizione delle opere d’arte provenienti da diverse parti del mondo, ci saranno una serie di appuntamenti: Giovedì 10 ottobre inaugurazione, alle 18,00 la conferenza stampa con Francesco Alberoni, Massimo Giletti, Silvana Giacobini, Morgan, Carlo Motta di editoriale G. Mondadori e Alviero Martini.

Venerdì 11 alle 17,00 l’incontro con il direttore di TgCom24 Paolo Liguori e alle 18,00 con Edoardo Bennato, che espone anche alcune delle sue opere. Sabato 12 alle 15,00 l’appuntamento è con Vittorio Sgarbi e con JosèDalì, con la giornalista Rai Antonietta di Vizia e con il comico di Zelig Francesco Damiano.

Domenica alle 13,00 è in programma l’incontro con la scrittrice e psicologa Maria Rita Parsi, con Francesco Alberoni e JosèDalì. La Biennale di Milano gode del patrocinio dell’Unesco, del Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo, della Regione Lombardia, della Provincia e del Comune di Milano. Ingreso Libero.

–“Humanizing the Icon” nell’ambito de Lo stato dell’arte ai tempi della 58 Biennale di Venezia dal 14 ottobre ore 16,00 inaugurazione della Mostra Collettiva Internazionale sul tema del Cinema a cura di Giorgio Grasso e Maria Palladino, mostra che inoltre farà da cornice , alla prima assoluta in Italia del film biografico “Why not choose love? A Mary Pickford Manifesto”, della Regista e Produttrice americana Jennifer DeLia. a Palazzo Zenobio presso il Salone degli Specchi ed i prestigiosi spazi al primo piano di Ca’ Zenobio,Collegio Armeno Moorat-Raphael.

L’evento internazionale prevede la presenza della Regista Jennifer DeLia e di famosi ospiti del mondo el cinema, la conferenza di presentazione e la proiezione del film. La mostra resterà visitabile fino al 31 Ottobre, in orario: martedì – domenica 10,00 – 18,00.

-ArtePadova 2019 stand SoloArteDonna dal 15 al 18 novembre 2019.