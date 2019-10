Impresa Fidelis Andria: i biancazzurri battono la capolista Brindisi 3-2. FOTO

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Segantini; Di Filippo, Kosnic, Massa; Zingaro, Bedin (1’ s.t. Tedesco), Dalla Bona, Petruccelli (6’ s.t. Arfaoui), Della Corte; Gava (11’ s.t. Montemurro), Palazzo (18’ s.t. Banegas). All. Favarin G.

BRINDISI (4-2-3-1): Lacirignola; Merito (25’ s.t. Ancora), Iannicello, Fruci, Boccadamo; Lombardo (37’ s.t. Mosca), D’Ancora; Granado (39’ p.t. Sorrentino), Marino, Maglie (15’ s.t. Pizzolato); Montaldi. All. Olivieri M.

ARBITRO: Gabriele Gandolfo di Bra

RETI: Maglie (BR) 7′ p.t. – Palazzo (FA) 17′ p.t. – Palazzo (FA) 4′ s.t. – Banegas (FA) 32′ s.t. – Ancora (BR) 47′ s.t.

AMMONITI: Petruccelli, Montemurro, Merito, Lombardo

ESPULSI: Boccadamo, Montaldi

Una sfida senza esclusione di colpi di scena è quella che vede trionfare la Fidelis Andria, in campo neutro al “Vicino” di Gravina in Puglia, contro il Brindisi, nella partita valevole per la 6^ giornata di campionato. Tre punti in più in una classifica sempre più soddisfacente è il risultato che si porta a casa la squadra biancoazzurra.

Gli uomini di Favarin scendono in campo con la consueta formazione 3-5-2. Il tecnico toscano decide di non cambiare modulo tattico e mette in avanti Gava e il capitano Palazzo. 4-2-3-1 è invece la scelta del tecnico Olivieri, il quale utilizza una sola punta Montaldi, ma con tre giocatori offensivi alle sue spalle.

Squadra ospite subito in vantaggio grazie alla rete di Maglie. Il ghiaccio è già rotto, tanto che la Fidelis si spinge sempre più in avanti fino a quando Palazzo entra in area, ma viene atterrato clamorosamente dal portiere Lacirignola. Per l’arbitro è rigore e cartellino giallo per il portiere. Lo stesso Palazzo trasforma dal dischetto e riporta il risultato in parità.

Al 36′ ci riprova Loris Palazzo con la sua conclusione che finisce in rete, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Dopo un minuto Montaldi viene espulso dall’arbitro a causa di una gomitata ai danni di Kosnic. Termina la prima frazione di gara con il Brindisi in inferiorità numerica.

Subito dopo l’inizio della ripresa ancora Palazzo fa sognare i tifosi della Curva Nord, con un tiro al volo su calcio d’angolo battuto da Della Corte sul quale nulla può Lacirignola. Sorpasso Andria. Al 30′ espulsione per Boccadamo, secondo rigore per i padroni di casa. Questa volta a piazzare il terzo gol è Banegas che fa letteralmente vibrare i cuori biancazzurri.

Solo quattro i minuti concessi dal direttore di gara, sufficienti a far accorciare le distanze al Brindisi. Al 47′ Ancora beffa Segantini sullo scadere del tempo. Si conclude un match che dispensa emozioni e azioni spettacolari. Secondo il tecnico Favarin, a margine della conferenza stampa post-partita: “I ragazzi hanno fatto una grande prestazione nonostante qualche errore ancora da evitare e migliorare. Tre punti per l’entusiasmo, per la classifica e per lavorare di più“.

Non c’è tempo per rifiatare perché già mercoledì 9 ottobre alle ore 15, la squadra andriese sfiderà il Savoia nella partita di Coppa Italia. Il successivo incontro di campionato è previsto, invece, domenica prossima contro la squadra campana Agropoli.

di Damiana Dorotea Sgaramella