Andria – Concorso per macchinista di teatro e spettacolo dal vivo. Il bando

TECNICO PER LA PREPARAZIONE, REALIZZAZIONE E ARREDO DEGLI AMBIENTI SCENICI

(MACCHINISTA PER IL TEATRO E LO SPETTACOLO DAL VIVO)

POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020. AVVISO PUBBLICO N. 5/FSE/2018 PER PROGETTI DI FORMAZIONE FINALIZZATI ALL’ACQUISIZIONE DI QUALIFICHE PROFESSIONALI REGIONALI NEI SETTORI “PRIORITARI” – A.D. n. 1020 del 27/09/2018, pubblicato sul BURP N. 128 DEL 04/10/2018 rettificato e prorogato con A.D. n. 1092 del 15/10/2018 E con A.D. n. 1287 del 15/11/2018. – ASSE prioritario VIII – AZIONE 8.4 “INTERVENTI VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELLA POSIZIONE NEL MDL DEI GIOVANI”. Estremi approvazione graduatoria: A.D. n. 638 del 06/06/2019 (BURP n. 65 del 13/06/2019). Codice Pratica 0KM6J65

DESTINATARI

20 GIOVANI in possesso delle seguenti caratteristiche:

– Diploma di scuola media superiore;

– Avere fino a 35 anni d’età;

– Essere disoccupati o inattivi;

– Essere residenti o domiciliati in un Comune delle Regione Puglia.

Il 15% dei posti disponibili sono fruibili dai militari congedati, come previsto nella CONVENZIONE OPERATIVA tra Regione Puglia e Comando Militare Esercito “Puglia”

DURATA DEL CORSO

600 ore di cui 400 di formazione teorica, pratica e visite guidate e 200 ore di stage

BENEFIT

La frequenza al corso è gratuita. E’ previsto il rimborso delle spese di viaggio con utilizzo solo del mezzo pubblico per i residenti fuori sede. Inoltre, sarà distribuito gratuitamente materiale didattico, di cancelleria e materiale professionale.

CERTIFICAZIONE

Al termine del corso, gli allievi risultati idonei alle prove di esami finali, riceveranno l’attestato di qualifica.

SELEZIONE

LA DATA DELLA SELEZIONE SARA’ PUBBLICATA ENTRO LE ORE 18:00 DEL GIORNO 17 OTTOBRE 2019 SUL SITO INTERNET www.icareonlus.it, sulla pagina facebook https://www.facebook.com e affissi fuori dalla sede I Care Formazione e Sviluppo Onlus in Via Giacomo Ceruti n. 125, con valore di unica notifica a tutti gli effetti, senza alcuna altra forma di comunicazione.

La DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLE PROVE DI SELEZIONE dovrà pervenire tassativamente, pena l’esclusione, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12 del giorno 16 OTTOBRE 2019 esclusivamente a mezzo (alternative):

– raccomandata a mano da presentare alla Segreteria della nostra sede in Via Giacomo Ceruti n. 125 – 76123 ANDRIA (BT), nei giorni e negli orari indicati sul sito internet www.icareonlus.it e sulla pagina Facebook https://www.facebook.com

– raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo suindicato della I CARE Formazione e Sviluppo O.N.L.U.S.. A tal fine non fa fede il timbro a data dell’ufficio postale di spedizione, pertanto saranno escluse le domande di iscrizione che pur spedite a mezzo raccomandata a.r non pervengano entro il termine suindicato;

– PEC (Posta Elettronica Certificata: <icareonlus@pec.it >, specificando all’oggetto ““TECNICO PER LA PREPARAZIONE, REALIZZAZIONE E ARREDO DEGLI AMBIENTI SCENICI DOMANDA-(nome/cognome)”. Si precisa che la validità legale di tale invio equiparato ad una raccomandata a/r, così come stabilito dalla normativa vigente DPR n.68 dell’11.02.2005, è subordinata all’utilizzo da parte del/della Candidato/a di personale casella di posta elettronica certificata (PEC). Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC indicata. La domanda, debitamente sottoscritta, gli allegati e la fotocopia di documento valido d’identità dovranno essere inviati in formato PDF.