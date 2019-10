Corato – Parte il tour italiano di Holly Fullbrook, alias Tiny Ruinsomenica

Fa tappa a Corato il tour della cantautrice neozelandese Tiny Ruins: l’appuntamento è per domenica 13 ottobre alle 21 al Kursaal Coworking, in via Asproni 11.

Holly Fullbrook, al secolo Tiny Ruins, porta in giro il suo ultimo album, Olympic Girls, uscito quest’anno per Ba Da Bing Records in doppia versione: colorata e pittorica in band, intima e suggestiva in solo.

Tiny Ruins è ormai una solida realtà del panorama folk internazionale, con tre album all’attivo e un singolo – Dream Wave – registrato e prodotto dal regista americano David Lynch.

Acclamata da pubblico e critica, gira il mondo con la sua chitarra in spalla in un tour fitto di date che passa dal Nord America fino all’Europa.

Quella di Corato sarà l’unica pugliese, la prima della tranche italiana (che conta in tutto cinque tappe).

Formidabile chitarrista e ispirata compositrice, Tiny Ruins riecheggia i grandi del folk, da Joni Mitchell a Nick Drake, da Bob Dylan a Carole King. Canzoni intime, appassionate che parlano di storie semplici e sentimenti in un mondo in cui lo spaesamento emotivo è un comune denominatore a tutte le latitudini.

Il concerto di Tiny Ruins si inserisce in Relazioni, la nuova rassegna culturale ideata da Spore, la società cooperativa attiva nell’ambito della comunicazione che gestisce il Kursaal Coworking.

“L’universo è relazionale, dalle particelle che lo costituiscono fino alle forme di vita più evolute, come relazionali sono – secondo le ultime scoperte – i concetti di spazio e tempo.

La scopo della rassegna è analizzare il significato della parole nei vari ambiti della sfera umana, dall’arte alla cultura, dalla scienza alla musica, dal teatro alla letteratura”, dicono gli organizzatori.

Rassegna stampa:

UNCUT 8/10

“Hollie Fullbrook’s lovely understated voice and wonky lyrical wisdom remain key on the third LP.”

MOJO 8/10

“Her most powerful album to date… a deeper listen to these eleven tracks exposes a breadth of influences that spans decades.”

The Wire

“Part of the charm of Olympic Girls lies in the layers of mystery in each song. Inspired by literature, science, nature and human experience, these mysteries lie waiting to be carefully unfolded…”

God Is In the TV – 9/10

“She is always looking uneasily toward the next line, or moving toward mysticism. In sentimental contexts, she generates lines of wicked ambition.”

The New York Times

“Set to music that looks toward new horizons, Olympic Girls is a gentle study into freedom’s precariousness. The quest can be exhausting and frustrating, but, here, Tiny Ruins relish its brief embrace.”

Pitchfork – 7.4

“Come resa dei brani, era dai tempi di “Fleet Foxes” (richiamate qua e là, naturalmente, ad esempio nelle infiorescenze di “One Million Flowers”) che non usciva un disco di tale longevità.”

Ondarock – 8

Link: https://www.youtube.com/ watch?v=kEtxoqGYGyM