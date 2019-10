Trani – Oggi presentazione del libro “Dalla parte dei grassi”

Ecco perché senza grassi non possiamo vivere.

La dottoressa Carla Ferreri e il Dottor Vincenzo Di Donna presentano il libro Dalla parte dei grassi, incontro tra

gusto e salute. Modera la giornalista Stefania Leo.

Per decenni abbiamo temuto i grassi. Li abbiamo scansati, evitati, stralciati da ogni dieta. Oggi la scienza della

lipidomica ha chiarito che senza grassi non possiamo vivere perché il nostro organismo ne ha bisogno. Infatti, li

utilizza per creare le cellule e per farle funzionare bene. A spiegare come e perché è la Dottoressa Carla Ferreri nel suo libro Dalla parte dei grassi.

Il 12 ottobre alle ore 18:30 presso il Ristorante Pizzeria Scugniz a Trani, la Dottoressa Carla Ferreri e il Dottor Vincenzo di Donna, moderati dalla giornalista Stefania Leo, saranno i protagonisti di una serata tra gusto e salute, in cui i grassi si prenderanno la loro “rivincita”. Oltre a un incontro divulgativo sui temi trattati in Dalla parte dei grassi, l’incontro prevede la degustazione di una serie di piatti che mettono in pratica i principi della nutrilipidomica.

Il dottor Vincenzo Di Donna, medico chirurgo esperto in chirurgia vascolare ed ambasciatore della nutrilipidomica

in Italia e nel mondo, presenterà il marchio acquad’amare, il prodotto che rende unica la Pizza Napoletana di

Scugniz. L’acqua di mare infatti è capace di dare a una pietanza la stessa sapidità del sale, ma con un apporto di

sodio quaranta volte inferiore.

Durante l’incontro si affronteranno i temi di benessere a tavola accessibile a tutti e dell’equilibrio tra alimentazione e metabolismo permesso dalla nutrilipidomica. Il tutto sarà sintetizzato in una degustazione di piatti concepiti secondo i canoni dell’equilibrio molecolare, arricchiti e potenziati con l’acquad’amare.

Info e prenotazioni: La serata è gratuita ma accessibile solo su prenotazione.

Per informazioni: 0883 88 24 95, 327 03 64 402.

Cos’è la nutrilipidomica.

La nutrilipidomica è la strategia per il riequilibrio della membrana eritrocitaria attraverso una combinazione di analisi molecolare e indicazione nutraceutica/nutrizionale personalizzata al bisogno dell’individuo, indirizzata a compensare sbilanciamenti dovuti a condizioni di salute, stress o nutrizione scorretta.

Chi è Carla Ferreri.

La Dottoressa Carla Ferreri è laureata in Farmacia presso l’Università di Napoli e specializzata in Farmacia Ospedaliera. Primo Ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) di Bologna. Direttrice Ricerca e sviluppo LIPINITRAGEN.

Chi è Vincenzo Di Donna.

Il Dottor Vincenzo di Donna è medico chirurgo specializzato in Chirurgia Vascolare e Rigenerativa. È socio fondatore della SIMCRI (Società Italiana di Medicina e Chirurgia Rigenerativa). Direttore Centro di Medicina e Chirurgia Rigenerativa.