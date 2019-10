Barletta – Alloggi in edilizia residenziale pubblica, domani la consegna

Saranno consegnati domani 16 ottobre, alle ore 11, ai legittimi assegnatari, in regime di locazione a canone concordato, i 24 alloggi Erp, di Edilizia

residenziale pubblica, di proprietà comunale, realizzati nell’ambito del nuovo Piano di Zona 167, in via Velasquez.

Alla cerimonia di consegna saranno presenti il presidente della regione Puglia Michele Emiliano e il sindaco di Barletta Cosimo Cannito, gli assessori all’Edilizia pubblica e privata, Rosa Tupputi, e alle Politiche sociali e abitative, Anna Maria Lacerenza, la dirigente del Settore Servizi alla persona Caterina Navach, il dirigenti del Settore Edilizia Donato Lamacchia e il direttore dei lavori, l’architetto Mario Pagniello.

La consegna dei 24 alloggi segue la loro assegnazione, avvenuta l’1 ottobre scorso quando i cittadini aventi diritto hanno scelto l’alloggio secondo l’ordine di graduatoria e le dimensioni loro spettanti, attribuite in base al nucleo familiare. Ciascun assegnatario ha individuato l’alloggio spettante, un locale al piano interrato e un posto auto al piano terra, all’interno del complesso edilizio che si sviluppa su due palazzine, ciascuna delle quali conta quattro piani e 12 alloggi, tre per piano.