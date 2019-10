Regione finanzia cavalcavia .Trani-Andria, Corrado:”risultato storico”

Per il nostro territorio oggi è una giornata storica, dopo anni di battaglie e di incontri e scontri con la Regione Puglia è​ stato finanziato​ il Ponte sulla Strada Provinciale n°1 la nostra Trani-Andria che collegherà questa importate arteria alla Strada Provinciale Barletta-Corato.

Un opera di completamento necessaria al nostro territorio, alla nostra città e ​che accoglie le esigenze degli imprenditori e dei cittadini che in questi anni ​ hanno giustamente richiesto con forza questa opera di completamento.

Quella strada oggi è una arteria fondamentale che collega in totale sicurezza le due Città, ha trasformato un intera zona e ​ con​ questa opera si mette un altro tassello per realizzare una vera zona industriale, una zona attrattiva per gli investitori.

Ho avuto l’onore di contribuire da Consigliere Provinciale fin dal 2009 a realizzare la Trani-Andria, un opera fortemente voluta dall’Amministrazione Ventola e portata a termine durante il periodo che mi ha visto ricoprire il ruolo di Presidente f.f. dando continuità al lavoro dei miei predecessori.

In questi anni non abbiamo mai mollato la presa e ​ abbiamo continuato a pressare la Regione Puglia per poter finanziare la realizzazione del Ponte che rappresentava per il territorio un opera necessaria e fondamentale.

Oggi Grazie al lavoro svolto​ da tutti gli attori in campo che in quest’anni non hanno fatto mancare il proprio supporto il risultato si è raggiunto. Su questa opera, ​ negli anni si sono attivati i vari Consiglieri Regionali del territorio con un gioco di squadra ma un ringraziamento doveroso va a Filippo Caracciolo che è riuscito ad avviare un confronto costruttivo con l’Assessore Regionale Giannini evitando che quei fondi promessi fossero dirottati su altre opere.

La Giunta Emiliano ha finanziato interamente il Progetto del cavalcavia presentato dalla Provincia per complessivi 3 Milioni e 900 mila euro, fondi del Bilancio Regionale a dimostrazione della grande attenzione che è posta nei confronti del nostro territorio.

Questo risultato ci ripaga di tanto lavoro, anni di lavoro, di riunioni interminabili, di confronti e scontri,di continui incontri in Regione affinchè questa importante opera potesse essere finanziata ma alla fine il risultato è stato raggiunto ed è questo che conta.

Il mio ringraziamento finale ma ​doveroso è nei confronti dell’ ufficio tecnico della Provincia con a capo il dirigente Ing. Mario Maggio (il progetto porta la sua firma) ​ per il lavoro​ incessante fatto in questi anni, anche per aver sopportato rappresentanti istituzionali come il sottoscritto che hanno voluto fortemente questa opera; un grande lavoro di squadra, ennesimo risultato raggiunto dalla Nostra Provincia che nonostante tutti i problemi provocati dalla Legge del Rio e ​ grazie ad una classe politica lungimirante ed​ operosa continua a sfornare grandi opere e progetti

