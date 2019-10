Regione Puglia finanzia cavalcavia sulla Trani-Andria: la soddisfazione di Tommaso Laurora

Oggi è una giornata storica per il nostro territorio.

È stata finalmente finanziata un’opera molto importante: l’opera di scavalco (sovrappasso veicolare) sulla Provinciale Trani – Andria, (ex S.P. 130).

Quest’importante infrastruttura sarà di enorme utilità soprattutto agli imprenditori coraggiosi che continuano a credere e ad investire nel nostro territorio.

Su sollecitazione di tanti piccoli artigiani, imprenditori ed agricoltori ho lavorato per oltre un anno per ottenere questo grande risultato ed oggi finalmente abbiamo vinto, tutti assieme.

L’impegno ed il duro lavoro pagano sempre. Ringrazio di cuore il Consigliere Filippo Caracciolo, l’Assessore regionale alle infrastrutture Giannini ed il Presidente della Provincia Lodispoto perché ognuno di loro, per la propria competenza, ha mostrato grande sensibilità ed impegno per il conseguimento di questo grande successo.