Barletta – Consiglio comunale, eletti i quattro componenti del Cda Asp “Regina Margherita”

Quello di ieri 18 ottobre 2019 è stato il secondo consiglio comunale del mese, dopo quello dello scorso 3 ottobre incentrato sulle questioni ambientali.

Si è dunque nuovamente riunita a Barletta (con inizio alle ore 16:30) la massima assise cittadina presso la Sala Consiliare ubicata al piano rialzato dell’ex Tribunale di Via Zanardelli.

Dopo aver approvato all’ unanimità due punti all’ ordine del giorno aventi ad oggetto temi di caratura internazionale, ovvero : – la solidarietà al popolo curdo (per cui oggi è prevista una manifestazione alle ore 18.30 in Piazza Caduti) e l’adesione alla “Giornata nazionale di mobilitazione contro tutti i muri”, il Consiglio pare sia proseguito speditamente (intervallato da alcune prime domanda di attualità inerenti: l’incuria riscontrata all’ex palazzo delle poste e lo stato di degrado in cui invece versa via Porta Reale) approvando (senza le opposizioni) i seguenti punti all’ordine del giorno :

Ratifica delibera G.C. n.183 del 21/08/2019 di variazione urgente al bilancio di previsione 2019/2021; Ratifica delibera G.C. n.186 del 29/08/2019 di variazione urgente al bilancio di previsione 2019/2021; Riconoscimento e presa d’atto debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 147/2019 del Giudice di Pace di Barletta – Avvocatura Comunale; Riconoscimento e presa d’atto debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 207/2019 del Giudice di Pace di Barletta – Avvocatura Comunale; Riconoscimento e presa d’atto debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 992/2019 del Tribunale di Trani-Sez. Lavoro – Avvocatura comunale;

Un punto (il sesto) che ha già suscitato polemiche da parte delle opposizioni (parlando di lottizzazione politica all’interno della maggioranza e scarsa trasparenza) e che sarebbe già dovuto essere discusso nei precedenti consigli comunali, è stato quello inerente “Le indicazioni per la nomina dei quattro componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) Casa di riposo ” Regina Margherita” – ex “Cappuccini ” –

Tuttavia, i quattro nominativi – che comunque esprimono connotazioni politiche – sono stati eletti ieri dal consiglio (ogni consigliere comunale ha indicato 4 preferenze con nome, cognome e data di nascita) si tratta di :

Gentile Ruggiero classe 78 nato a Barletta (ha ricevuto 20 voti dal consiglio)

Rizzi Maria classe 89 nata a Barletta (ha ricevuto 19 voti dal consiglio)

Lionetti Cosimo Damiano classe 88 nato a Canosa di Puglia (ha ricevuto 19 voti dal consiglio)

Piccolo Domenico classe 67 nato a Barletta (ha ricevuto 19 voti dal consiglio).

Non hanno partecipato al voto per il rinnovo del Cda “Regina Margherita” i consiglieri comunali: Ruggiero Mennea (PD), Pierpaolo Grimaldi (Scelta Popolare) – assente per l’intera seduta – Stella Mele (Forza Barletta) e Ruggiero Quarto (Coalizione Civica).

A seguito delle quattro nomine il sindaco Cannito ha poi voluto precisare che:

“Il nome del presidente (Ruggiero Balzano) dell’ASP è stato indicato dal governatore Emiliano.

Purtroppo il presidente non si è mai presentato e non hai mai sollecitato il consiglio comunale ad adempiere alla nomina dei quattro componenti del consiglio di amministrazione.

La struttura (di via Enrico Fermi) è pronta, ma mancano i presupposti tecnici e amministrativi per poterla rendere fruibile.

Non siamo ancora in grado di attuare la Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e manca l’accreditamento della Regione per poter appunto mettere in funzione l’ente.

L’Asp ha un debito di 500 mila euro – ha precisato il primo cittadino – e deve pagare sin da subito i suoi lavoratori.

Probabilmente, l’amministrazione comunale dovrà pertanto intervenire per sopperire a questa esigenza pubblica, così da poter garantire un buon servizio agli ospiti della casa di riposo.

Bisogna dare atto che la scorsa amministrazione approvò all’unanimità una donazione modale che ci ha consentito di partecipare ad un progetto finanziario che altrimenti avremo omesso senza beneficiare dei fondi.

Ringrazio l’ex presidente dell’Asp Vito Damato e mi congratulo con lui perché probabilmente senza di lui i lavori di ristrutturazione dell’azienda in questione non sarebbero proseguiti.

Mi rivolgo, senza polemizzare, a chi si è astenuto dal voto – ha concluso Cannito – affinché sappiano che questa azienda deve solo fornire un servizio pubblico; i quattro eletti stasera , così come il presidente dell’Asp, non percepiranno nulla.

Ringrazio tutti i presenti per aver consentito questa votazione e faccio gli auguri agli eletti, così come ai lavoratori dell’Asp che riprenderanno il proprio posto di lavoro. “

Per questioni legate a lievi problemi di salute del sindaco, l’assise ha deciso di posticipare al prossimo consiglio comunale la discussione inerente il settimo punto all’ordine del giorno, ossia la: “Richiesta di convocazione Consiglio Comunale sottoscritta da n. 09 Consiglieri Comunali, depositata in seduta di Consiglio in data 30/09/2019 ed acclarata al protocollo comunale al n. 64246 del 01/10/2019.”