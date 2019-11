Emiliano, nuovo ospedale tra Bisceglie e Molfetta

Un nuovo ospedale da 260/280 posti nascerà a nord di Bari, tra Molfetta e Bisceglie, e sarà punto di riferimento per circa 190mila abitanti. Ad annunciarlo stamani il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Il costo stimato per la realizzazione della nuova struttura è di 106,9 milioni di euro, le risorse finanziarie sono state reperite tra gli stanziamenti residui destinati alla Regione Puglia previsti dal piano pluriennale di investimenti per la riqualificazione dell’offerta sanitaria di cui all’articolo 20 della legge 67 del 1988.

I tempi di realizzazione non sono stati stimanti. La Regione Puglia ha individuato sommariamente l’area di localizzazione della struttura tra i Comuni di Molfetta e Bisceglie, a ridosso della strada statale 16 per assicurare una migliore e più agevole accessibilità. L’ospedale sarà classificato di primo livello e occuperà una superficie di circa 47.000 metri quadri.

“Stiamo realizzando un dispositivo poderoso, faremo l’interesse dei cittadini”, ha detto Emiliano