Canosa – Crolla un ponteggio in pieno centro: due persone ferite

Grande spavento nel primo pomeriggio a Canosa di Puglia.

Erano da poco passate le ore 14 quando un’impalcatura di un cantiere edile è crollata giù in strada.

Due le persone ferite e un’auto danneggiata. E’ successo in via Imbriani, in pieno centro cittadino.

Il ponteggio in metallo era stato installato per consentire i lavori di ristrutturazione di un palazzo . Improvvisamente si è sganciato cadendo su un’autovettura parcheggiata nei paraggi e occupando parte della strada.

Sul posto ono giunte le forze dell’ordine per i rilievi del caso e i sanitari del 118 che hanno provveduto a soccorrere due persone rimaste ferite. La zona è stata transennata dalla polizia locale

Foto: La terra del sole