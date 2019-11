Trani – Tappa di allenamento della Nazionale Cuochi

Ospite oggi dell’Unione Regionale Cuochi Puglia la Nazionale Italiana Cuochi per la serie di allenamenti e preparazione che porterà la stessa alle Olimpiadi della Cucina a Stoccarda prevista per il prossimo fabbraio.

Oggi prepareranno in anteprima il menu che presenteranno alle Olimpiadi.

Per la prima volta la Puglia e l’Unione Regionale Cuochi Puglia ospita la Nazionale Italiana Cuochi per un evento del genere – dichiara Salvatore Turturo presidente dell’Unione Cuochi Puglia e V. Presidente Federazione Italiana Cuochi Area Sud Italia.

La giornata evento è stata organizzata dall’Unione Regionale Cuochi Puglia nella persona del suo presidente Salvatore Turturo di Trani.

E proprio Trani questa mattina ha ospitato la Nazionale per le foto ufficiali dando come vetrina la Cattedrale.

A fare gli onori di casa il Sindaco di Trani Amedeo Bottaro che a nome della città ha augurato alla Nazionale Italiana Cuochi un grande successo e di portare alto il nome e l’onore dell’Italia.

Salvatore turturo