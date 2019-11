Barletta – Passaggio pedonale da via Andria a via Filannino, siglato protocollo d’intesa con Ferrotramviaria

Ieri mattina, presso la sede di Ferrotramviaria a Bari, il sindaco di Barletta Cosimo Cannito e il direttore generale di Ferrotramviaria Massimo Nitti hanno sottoscritto il protocollo d’intesa per la realizzazione e la manutenzione dell’attraversamento pedonale temporaneo della sede ferroviaria della bari nord per collegare via Andria con via Don Luigi Filannino.

Al comune di Barletta compete la progettazione e la realizzazione dell’opera, nonché la manutenzione della stessa.

Prima dell’avvio dei lavori, la progettazione esecutiva, in fase di redazione, sarà vagliata da Ferrotramviaria che ha indicato diverse prescrizioni di natura tecnica.

“Questo è un passo avanti per la realizzazione di quell’attraversamento – ha detto il sindaco Cannito – al fine di mitigare i disagi dei residenti della zona attigua ai lavori per la soppressione dei passaggi a livello di via Andria e via Vittorio Veneto”.

“Ricordo però – ha aggiunto il primo cittadino – che siamo in attesa della firma dell’autorizzazione da parte della Italiana Petroli perché il punto di partenza dell’attraversamento corrisponde all’area del distributore della IP”.