BAT – Allerta meteo arancione dalle 8 alle 24

Allerta meteo arancione per domenica 24 novembre, dalle 8 alle 24

Avviso della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia. Si raccomanda l’osservanza delle buone norme comportamentali

La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato lo stato di allerta meteo arancione su tutta la Puglia per la giornata di domenica 24 novembre, dalle ore 8 alle 24, per rischio idrogeologico, idraulico e per temporali, unitamente ad uno stato di allerta meteo gialla per vento, per tutte le 24 ore del 24 novembre, in diversi settori della regione, tra cui quello della “Puglia centrale Adriatica”, in cui ricade Bisceglie.

Sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, assumendo carattere di persistenza sui settori ionici, dove i quantitativi cumulati risulteranno essere abbondanti, da moderati a puntualmente elevati. Le precipitazioni saranno accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, in prevalenza sud-orientali. Potrebbero quindi verificarsi mareggiate lungo le coste esposte, più intense sui settori ionici