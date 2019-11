Andria – Bosco Finizio e Pineta del Castel del Monte: gara per l’affidamento in concessione della gestione

Il comune di Andria comunica che, è stato pubblicato il bando per l’affidamento in concessione della gestione del comprensorio forestale del Bosco Finizio e della Pineta del Castel del Monte:

– Importo: euro 604.799,68. Durata 15 anni.

– Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.

– termine ultimo inserimento offerte sul portale EmPulia: il 20/01/2020, alle ore 12.00.

– Vincolo offerta: 180 gg.

– Apertura offerte sul portale EmPulia: il 21/01/2020, alle ore 09.30.

Il bando e tutti i suoi allegati sono pubblicati integralmente sul sito istituzionale www.comune.andria.bt.it, all’Albo Pretorio – sez. “GARE E APPALTI” n. Reg.2019/5296, dal 20/11/2019 al 20/01/2020, e in Amministrazione Trasparente – sez. “Bandi di Gara”.

L’estratto dell’Avviso è pubblicato su G.U.R.I. n.136 del 20/11/2019 e su n.2 quotidiani (Il fatto Quotidiano e Corriere dello Sport ed Puglia/Basilicata).

Responsabile del procedimento è l’Ing. Santola Quacquarelli.