Puglia – CasAmbulati, nessun mercato a Natale e Capodanno

Nessun mercato nei giorni di mercoledì 25 dicembre 2019 (Santo Natale) e del 1° gennaio 2020 (Capodanno). Sono state tutte accolte le richieste presentate da CasAmbulanti e UniPuglia, affiliate a Fesica-Confsal, con le quali è stata chiesta l’anticipazione del mercato del 25 dicembre 2019 a domenica 22 dicembre 2019 e di quello di mercoledì primo gennaio 2020 a domenica 29 dicembre 2019.

In Puglia dunque il giorno del Santo Natale e a Capodanno è salvo il riposo festivo anche per gli ambulanti. Soddisfatto il Presidente Savino Montaruli che ha dichiarato:

“sono felice per il benevolo accoglimento delle nostre richieste prsentate con largo anticipo e per tempo ai comuni ove i mercati si svolgono nella giornata del mercoledì coincidente, ques’anno, con tali festività. I nostri ventimila ambulanti pugliesi potranno dunque godere delle giornate di festa in famiglia, con gli amici e ovunque vogliano farlo. Sta terminando un altro anno di durissimo lavoro sindacale, vissuto sempre sul campo e sempre in prima linea. Abbiamo continuato ad affermare i principi di rispetto delle norme, di rispetto delle imrpese e soprattutto delle persone. Il cammini davanti a noi è lunghissimo ma anche tanto entusiasmante. Ringrazio i presidenti, i dirigenti e tutti i nostri aderenti delle Federazioni della Puglia intera, fino al Salento. CasAmbulanti ed UniPuglia crescono, al fianco dei lavoratori e delle imprese, sempre ligi al principio della Dignità Sindacale. Ora concentrati verso il nostro grande obiettivo: il riconoscimento degli Ambulanti quale “Categoria Svantaggiata”.

Da questo riconoscimento parte la svolta per gli Ambulanti d’Italia. Auguri a tutti di serene festività natalizie” – ha concluso Savino Montaruli