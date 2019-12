Cantine Aperte a Natale: oggi e domani degustazione di vini e pranzi in 4 cantine di Puglia

Arrivano le feste e arriva Cantine Aperte a Natale, l’evento organizzato in tutta Italia dal Movimento Turismo del Vino che trasferisce ogni anno in cantina la magica atmosfera delle imminenti festività. Un’occasione per pensare ai regali da portare sotto l’albero e brindare all’arrivo del nuovo anno.

In Puglia l’appuntamento, giunto alla sua undicesima edizione, è sabato 7 e domenica 8 dicembre e vedrà l’apertura di quattro aziende su tutto il territorio regionale. Per tutto il giorno, i vignaioli accoglieranno i turisti del vino in un clima di festa con visite in bottaia, degustazioni dei vini di produzione, pranzi in cantina e corner allestiti con originali idee regalo.

Si inizia oggi, sabato 7 dicembre, a Turi (Ba) da “Coppi” (ore 17,30-22,30) con street foods abbinati alle etichette di produzione, mercatino natalizio, seminario di degustazione dedicato al Primitivo e cena della vigilia dell’Immacolata in cantina. E per i più piccoli in cantina ci sarà come guest star niente di meno che Babbo Natale!

Domenica 8 dicembre ad aprire i battenti ci saranno “Mazzone” a Ruvo di Puglia (10,00-13,00) con visite guidate e possibilità di degustare alcuni nuovi vini direttamente dalla vasca di affinamento; “Tenute Eméra” by Claudio Quarta (12,00-18,00) aprirà alle visite, su prenotazione, anche l’antico Casino Nitti, con la più grande collezione al mondo di biodiversità della vite mediterranea. Dalle 13 alle 15 pranzo in cantina da “Cantina con Cucina”.

Infine da “Pliniana”, a Manduria, turisti ed enoappassionati brinderanno all’inizio delle festività per tutto il weekend (7 dicembre 09,00-13,00 / 16,00-18,00 | 8 dicembre 10,00-13,00).

Raggiungere le cantine autonomamente, come già avvenuto per gli eventi precedenti, sarà più semplice grazie alla speciale mappa delle aziende partecipanti disponibile su Google Maps. Per usarla, basta connettersi da tablet o smartphone al sito www.mtvpuglia.it, cliccare sulla mappa in homepage e scegliere di aprirla con l’app di Google Maps. Selezionando la singola cantina si potranno conoscere orari di apertura e programma delle attività, oltre a ricevere le indicazioni esatte su come raggiungere l’azienda e creare il proprio percorso.

Cantine Aperte a Natale è inserito in una più ampia programmazione progettuale del Consorzio Movimento Turismo del vino Puglia, dal titolo “Puglia: cultura del vino scoperta di un territorio”, finanziata dall’Assessorato all’Industria turistica e culturale a valere sul fondo di sviluppo e coesione – FSC 2014-2020 “Patto per la Puglia”.

Tutte le informazioni, gli aggiornamenti sull’evento e sulle altre iniziative del Movimento Turismo del Vino Puglia sono disponibili su www.mtvpuglia.it e sulle pagine social del Movimento: Facebook, Twitter e YouTube.

IL PROGRAMMA IN CANTINA

APERTURA SABATO 7 DICEMBRE

COPPI – Turi (BA)

SP Turi – Gioia del Colle snc

Tel. +39 080 8915049

GPS: 40.906701, 17.026555

www.vinicoppi.it

ORARI DI APERTURA: 17.30 – 22.30

PROGRAMMA: Visite guidate gratuite dell’antica cantina del 1882 (ore 18.00, 19.00 e 20.00). Dalle 17.30 alle 22.30, abbinamento cibo/vino con degustazioni a pagamento di Baccalà fritto con focaccia (euro 7,00), Panzerotti fritti (euro 6,00), dolci natalizi – cartellate e torrone di mandorle (euro 3,00). Babbo Natale darà il benvenuto ai bambini in cantina! Mercatino natalizio con sottofondo musicale. Possibilità di acquisto e prenotazione in cantina di confezioni natalizie personalizzate. Ore 19.00: Seminario vini “Primitivo che passione” con degustazione guidata del Primitivo Siniscalco, Cantonovo Biologico, Don Antonio e Senatore, in abbinamento con piatto baccalà fritto (prenotazione obbligatoria – euro 16)

Ore 20.30: Cena della tradizione della vigilia (su prenotazione e a pagamento):

Menù

Polpette di pane, baccalà e olive fritte, panzerotti e calzone di cipolla – Guiscardo (Falanghina)

Cavatelli ai frutti di mare su letto di fave – Sannace (Malvasia Nera)

Frutta di stagione, pettole e cartellate – Bollicinecherì (spumante rosè Negroamaro)

Le prenotazioni al seminario tecnico e alla cena – degustazione sono da effettuarsi al numero 0808915049 oppure info@vinicoppi.it. La conferma del seminario e della cena sarà comunicata al momento del raggiungimento del numero minimo di adesioni. L’adesione alla cena si perfeziona tramite bonifico.

PLINIANA – Manduria (TA)

Circonvallazione Taranto-Lecce, 159

Tel. +39.099 9794273

GPS: 40.4062486,17.6098002

www.cantinepliniana.it

ORARI DI APERTURA: 09.00 – 13.00 | 16.00 – 18.00

PROGRAMMA: Visita gratuita della cantina e degustazione dei vini di produzione

APERTURA DOMENICA 8 DICEMBRE

MAZZONE – Ruvo di Puglia (BA)

Strada Provinciale 22 Ruvo-Palombaio 460 a

Tel. +39.340 0683993

GPS 41.1056337,16.4974153

www.aziendamazzone.it

ORARI DI APERTURA: 10.00 – 13.00

PROGRAMMA: Visita gratuita della cantina. Degustazione dei vini di produzione con calice MTV Puglia ( costo 5,00€). Possibilità di degustare alcuni nuovi vini ancora in vasca di affinamento.

CLAUDIO QUARTA TENUTE EMÉRA – Lizzano (Ta)

c/o Masseria Porvica

Contrada Porvica incrocio SP 123/124

Tel. +39.0832 704398

GPS: 40.3533884,17.4255999

www.claudioquarta.it

ORARIO: 10.00 | 18.00

PROGRAMMA: Visita della cantina e degustazione dei vini di produzione. Dalle 13 alle 15 pranzo in cantina (pagamento e su prenotazione € 20,00). Possibilità di visita, su prenotazione, dell’antico Casino Nitti e la più grande collezione al mondo di biodiversità della vite mediterranea.

PLINIANA – Manduria (TA)

Circonvallazione Taranto-Lecce, 159

Tel. +39.099 9794273

GPS: 40.4062486,17.6098002

www.cantinepliniana.it

ORARI DI APERTURA: 10.00 – 13.00

PROGRAMMA: Visita gratuita della cantina e degustazione dei vini di produzione