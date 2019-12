Trani in porsche: corso Vittorio Emanuele indossa l’abito della festa. VIDEO e FOTO

Certo, non hanno bisogno di mettersi in mostra, ma l’eleganza spesso fa bella mostra di sè.

Il corso princupale della città di Trani si è trasformato in una passerella con più di cinquanta modelli di Porsche tra modelli storici e attuali. La manifestazione, inserita nel cartellone delle iniziative Comunali, denominato “Una volta è Natale” è stata organizzata dal Centro Porsche Bari​ in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e la Turenum Pro Loco Trani.

Durante l’iniziativa sono giunti anche il sindaco, Amedeo Bottaro e l’assessore alle attività produttive, Marina Nenna.

“Questi sono gli eventi più adatti per una città turistica come Trani, peraltro in un periodo come quello natalizio in cui in città si respira un’aria di festa”, ha detto il primo cittadino.

“Inizia ad esserci un tessuto in città che sta cominciando a fare rete e connettersi, ha aggiunto l’assessore Marina Nenna.

Ringraziamenti sono stati rivolti ai promotori di questo evento targato porsche, tappa regionale del porsche club Puglia-Basilicata: Nugnes 1920, Corte in Fiore ed Elda Cantine. Da corso V. Emanule le lussuosissime porche si sposteranno sul piazzale della Cattedrale dove ci sarà una lotteria di solidarietà

Non è la prima volta che Trani ospita manifestazioni di un certo calibro. A giugno del 2017 oltre 100 Ferrari hanno sfilato in villa Comunale

