XVIII edizione “Frantoi Aperti”: un ricco programma per valorizzare il patrimonio elaiogastronomico pugliese

Quest’anno “Frantoi Aperti” diventa maggiorenne: domenica 15 dicembre 2019 infatti la Strada dell’Olio Extravergine Castel del Monte accenderà simbolicamente diciotto candeline per la XVIII edizione di questa manifestazione.

Un anno in più per una iniziativa tutta incentrata sulla valorizzazione del nostro patrimonio elaiogastronomico e culturale. Un connubio che convince appassionati di attività en plein air, consumatori di olio extravergine di oliva e turisti in visita nel nostro territorio.

Quest’anno il programma offre diverse iniziative: dalla preparazione di dessert a cura di chef stellati, a mostre realizzate in collaborazione con il Museo della stampa di Lecce, pranzi a tema, animazione per bambini, fritture all’extravergine di oliva e tanto altro.

“Una manifestazione che in questa edizione cade in piena raccolta e ancor più bello per questo sarà vedere i frantoi pieni di olive ed apprezzarne tutti i profumi della loro lavorazione e trasformazione in extravergine di oliva. La cultivar coratina poi si contraddistingue ulteriormente per le sue particolari e intense fragranze. Molte le aziende aderenti in questa annata, da Bisceglie fino a Canosa di Puglia passando per Trani, Corato, Andria e Minervino Murge” – queste le parole del Presidente della Strada dell’Olio Extravergine Castel del Monte, Nunzio Liso.

In tutte le aziende ci sarà la degustazione dell’olio novello e tutti potranno liberamente apprezzare i sentori del più pregiato extravergine di oliva.

Sempre domenica 15 si terrà “FRANTOI APERTI TOUR”, itinerario organizzato in collaborazione con l’associazione culturale ArtTurism con pullman in partenza da Bari che porterà i partecipanti in visita in alcune aziende olearie aderenti alla manifestazione e nella città di Bisceglie per una visita culturale. Riparte contestualmente la nuova edizione di Scatti d’Olio, il contest fotografico dedicato all’extravergine d’oliva che si concluderà con la premiazione dei vincitori nel mese di agosto durante il programma “Sogni nelle Notti di Mezza Estate”.

La responsabilità degli eventi inseriti nel programma è delle singole aziende.

Per informazioni in merito alla manifestazione è possibile contattare i recapiti telefonici 347/4889858 o 392/6948919 oppure inviare una mail all’indirizzo: info@stradaoliocasteldelmonte.it. Il programma è visionabile sul sito e sulla pagina Fb ufficiali.

Le aziende aderenti a questa edizione di Frantoi Aperti sono:

Andria

Az. Agr. Conte Spagnoletti Zeuli – Contrada Zagaria strada comunale 59

Azienda Agricola Liso – V. Poli 62/66

Azienda Agricola Terre di Traiano, C.da Torre di Bocca – S.P. 22 (ex S.P. 12) Km 13+200Coop. Olivicoltori Andriesi C.O.V.A.N. – V. Castel del Monte, 76

Oleificio Agrolio – S.P. 231 km 55+120

Oleificio Coop. Riforma Fondiaria I Tre Campanili – V. M. Galliano, 76

Bisceglie

Frantoio Oleario Galantino – V. Vecchia Corato, 2

Canosa di Puglia

FORINA OLI Srl – via Cerignola km 0, 900

Trani

Azienda Agricola Oro di Trani – km. 2.00 SP Andria-Trani

Corato

TERRA MAIORUM Cooperativa Lavorazione Prodotti Agricoli – Via Castel del Monte, 184

Minervino Murge

Ristorante A Sud dell’Anima – Via Chiuso Cancello, 3

Beveroni Jazzin’ Club – Via Nino Bixio 56/58

La partecipazione al Concorso Fotografico “Scatti d’Olio” è gratuita, per ricevere maggiori informazioni è possibile scrivere un messaggio in posta privata alla pagina Facebook Strada dell’olio Extravergine Castel del Monte o all’indirizzo info@stradaoliocasteldelmonte.it