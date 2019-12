Bari – Fratelli d’Italia in rampa di lancia per le regionali

Grandissima partecipazione in Piazza San Ferdinando per il comizio di Giorgia Meloni leader di Fratelli d’Italia.

“Qualche anno fa eravamo in pochi a credere nel progetto di Giorgia Meloni, oggi siamo tantissimi, il tempo e la coerenza ci stanno dando ragione : Fratelli d’Italia sarà la vera sorpresa delle prossime elezioni regionali. È tempo di cacciare Emiliano e il malgoverno delle sinistre dalla Regione Puglia e dalle nostre città”.

Questo il commento del dirigente nazionale e segretario provinciale BAT del partito Raimondo Lima, come sempre in prima linea, sul palco allestito nel cuore di Via Sparano.