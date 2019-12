“Tour dei Babbo Natale in Vespa” e “Margherita Salt Fest 2019”: gli appuntamenti natalizi della città salinara

Natale è ormai alle porte ed il programma delle manifestazioni per le feste di fine anno predisposto dall’amministrazione comunale sta per vivere altri due attesissimi appuntamenti.

In ordine cronologico il primo di essi è in programma sabato 21 dicembre con il Tour dei Babbo Natale in Vespa tra le vie di Margherita di Savoia, con sosta presso le parrocchie cittadine e distribuzione di caramelle per i bambini: il tour, organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con i Vespa Club di Trinitapoli e Canosa di Puglia, scatterà alle 16.30 da Piazza Marconi e toccherà nell’ordine le Parrocchie di Maria Ss. Addolorata, di Maria Ss. Ausiliatrice, del Santissimo Salvatore, di San Pio da Pietrelcina ed infine la Rettoria di San Giuseppe Lavoratore in Via Barletta.

Alle 18.20 ci sarà una mostra statica in Piazza Marconi e a partire dalle 19.00, sempre in Piazza Marconi, lo spettacolo musicale di Michael White (cover band di Mario Biondi). E per finire, brindisi augurale con degustazione di spumante e panettone.

Due giorni dopo Natale, venerdì 27 dicembre, è invece in programma il Margherita Salt Fest 2019: un appuntamento all’insegna di arte, musica e buon vino che farà di Corso Vittorio Emanuele una location perfetta per riscoprire i gusti della tradizione. Dalle 19.00 alle 22.30 si svilupperà un percorso enogastronomico per i negozi della città tra le 15 cantine selezionate a cura del sommelier Antonio Riontino: le aziende partecipanti sono Re Dauno, Michele Calò &Figli, Masseria Faraona, Birra Viola, Antica Enotria, Giovanni Aiello, Placido Volpone, Marco Ludovico, Cantele, Bertani, Elda Cantine, Cantine Spelonga, Gianfranco Fino, Conti Zecca, Lunae, Chardis Cesarini Sforza, Cantina Ariano, Falcone del Castello e Birrificio Castel del Monte.

Per l’occasione sarà possibile partecipare ad una Masterclass su prenotazione in cui il sommelier salinaro racconterà i vini di prestigio. Presso l’antico Palazzo di Città spazio invece alla grande musica e al divertimento: dalle 19.30 alle 22.00 l’esibizione live delle band locali “Grace and Friends Quartet”, “Not Defined” e “Una buona Idea”, dalle 22.00 alle 23.30 una free jam session e poi sino all’1.30 DJ set con in consolle Miguel e Gigi Camporeale.

«Con questi due eventi – dichiara il Sindaco avv. Bernardo Lodispoto – la nostra amministrazione comunale conferma l’indirizzo dettato dall’assessore al turismo Grazia Galiotta, che punta a creare occasioni di incontro per i cittadini salinari e quanti trascorreranno le vacanze natalizie a Margherita di Savoia in un clima di festosa convivialità valorizzando le nostre location a cielo aperto e soprattutto creando nuove opportunità di destagionalizzare i flussi turistici attraverso speciali appuntamenti: il primo è pensato soprattutto per i più piccoli mentre il Margherita Salt Fest vuole essere l’occasione di inserire il nostro paese al centro dei percorsi enogastronomici che valorizzano le produzioni di eccellenza del nostro territorio, tenendo insieme il culto per le tradizioni, l’attenzione ai sapori ed il gusto per il sano divertimento. Il tutto aspettando il Grande Party del Capodanno in Piazza che, sulla scorta del grande successo ottenuto un anno fa, ci regalerà un’altra notte indimenticabile. A nome dell’intera amministrazione comunale rivolgo a tutti i più sentiti auguri di buone feste!».