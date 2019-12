Barletta – In Prefettura riunione dopo il danneggiamento di un’attività commerciale a Canosa

Innalzamento dei livelli di sicurezza attraverso servizi mirati di controllo del territorio comunale da parte delle Forze di Polizia ma soprattutto l’auspicio di una maggior collaborazione da parte della cittadinanza.

Si è tenuta in Prefettura a Barletta la Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia, presieduta dal Prefetto Maurizio Valiante ed allargata alla presenza del Sindaco di Canosa di Puglia, in seguito al danneggiamento di un’attività commerciale avvenuta lo scorso 20 dicembre con la deflagrazione di un ordigno esplosivo ed all’incendio di alcune autovetture.

Sugli episodi sono in corso le indagini da parte del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Barletta e la Stazione dei Carabinieri di Canosa di Puglia.

Nel manifestare all’intera comunità canosina, per il tramite del Sindaco, la vicinanza di tutte le Istituzioni per i gravi episodi e nel ribadire come l’attenzione della Prefettura su questi fenomeni continuerà a rimanere alta, il Prefetto ha auspicato la piena collaborazione da parte della cittadinanza: “solo denunciando ogni forma di episodio intimidatorio e segnalando alle autorità competenti eventuali situazioni sospette, si può realmente favorire l’attività di contrasto a questi reati da parte delle Forze dell’Ordine. Invito dunque i cittadini a non sentirsi soli e collaborare, perché troveranno nello Stato e nelle Istituzioni un sicuro punto di riferimento”.